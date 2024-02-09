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Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024
Главный тренер сборной Англии поделился своими мыслями
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился планами на будущее в преддверии Евро-2024.
"Я не смогу принять это решение до начала турнира. Я не знаю останусь на этой должности или уйду. Сейчас моя единственная цель - попытаться выиграть турнир для Англии".
Гарет Саутгейт возглавил сборную в сентябре 2016 года. У 56-летнего англичанина завершается контракт 31 декабря этого года.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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