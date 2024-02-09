  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024

Англия

Главный тренер сборной Англии поделился своими мыслями

Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился планами на будущее в преддверии Евро-2024.

"Я не смогу принять это решение до начала турнира. Я не знаю останусь на этой должности или уйду. Сейчас моя единственная цель - попытаться выиграть турнир для Англии".

Гарет Саутгейт возглавил сборную в сентябре 2016 года. У 56-летнего англичанина завершается контракт 31 декабря этого года.

Читайте такжеСМИ: Челси готов предложить Барселоне Мудрика за де Йонга
По теме
yellow-arrow
Постекоглу - о голубой карточке: Большинство пытаются ускорить свою игру, а мы идем другим путем
yellow-arrow
Ливерпуль – Бернли. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Манчестер Сити – Эвертон. АУДИО онлайн трансляция матча 24-го тура АПЛ
Гарет Саутгейт
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости