Гарет Саутгейт высказался о своем будущем после Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился планами на будущее в преддверии Евро-2024.

"Я не смогу принять это решение до начала турнира. Я не знаю останусь на этой должности или уйду. Сейчас моя единственная цель - попытаться выиграть турнир для Англии".