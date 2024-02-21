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Эдерсон повторил рекорд Манчестер Сити по играм в АПЛ без пропущенных голов

Англия

Эдерсон провел 109-й сухой матч в АПЛ

Эдерсон повторил рекорд Манчестер Сити по играм в АПЛ без пропущенных голов

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Эдерсон повторил рекорд "Манчестер Сити" по играм в АПЛ без пропущенных голов. Бразильский голкипер не пропустил от "Брентфорда" (1:0) в перенесенной игре 18-го тура.

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Всего на счету 30-летнего вратаря теперь 109 сухих матчей. Столько же в составе "горожан" только у Джо Харта. При этом Эдерсону понадобилось меньше игр - 241 против 266.

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Манчестер Сити Эдерсон
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Источник:
Squawka
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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