Эдерсон повторил рекорд "Манчестер Сити" по играм в АПЛ без пропущенных голов. Бразильский голкипер не пропустил от "Брентфорда" (1:0) в перенесенной игре 18-го тура.

Всего на счету 30-летнего вратаря теперь 109 сухих матчей. Столько же в составе "горожан" только у Джо Харта. При этом Эдерсону понадобилось меньше игр - 241 против 266.

Most clean sheets kept for Manchester City in Premier League history:



◎ 109 - Joe Hart (266 games)

◉ 109 - Ederson (241 games)



One more for a new outright record. ???? pic.twitter.com/SIvlpHAZGn