Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Эдерсон повторил рекорд Манчестер Сити по играм в АПЛ без пропущенных голов
Эдерсон провел 109-й сухой матч в АПЛ
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Эдерсон повторил рекорд "Манчестер Сити" по играм в АПЛ без пропущенных голов. Бразильский голкипер не пропустил от "Брентфорда" (1:0) в перенесенной игре 18-го тура.
Всего на счету 30-летнего вратаря теперь 109 сухих матчей. Столько же в составе "горожан" только у Джо Харта. При этом Эдерсону понадобилось меньше игр - 241 против 266.
Most clean sheets kept for Manchester City in Premier League history:— Squawka (@Squawka) February 20, 2024
◎ 109 - Joe Hart (266 games)
◉ 109 - Ederson (241 games)
One more for a new outright record. ???? pic.twitter.com/SIvlpHAZGn
Популярное сейчас
- Россияне расстреляли пленных украинских бойцов возле Работино. ВИДЕО
- Надежда Киченок сообщила о разводе с мужем
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
- Искусственный интеллект определил лучший клуб для Мудрика
- Нелегкие будни мамы. Влада Зинченко приехала с детьми на отдых в Буковель. ФОТО
- Плюс к силе и мотивации. Виталий Миколенко женился. ФОТО