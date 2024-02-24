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Борнмут – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.02.2024
Команда украинца против действующего чемпиона
Getty Images / Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 26 тур
24 февраля, 19:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)
Главный арбитр: Джарред Джиллетт
Прямая трансляция: Setanta Sports App
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
В личных встречах между командами "Манчестер Сити" предпочитает беспощадно громить "Борнмут". В этом сезоне "горожане" победили 6:1, в прошлом – 4:1 и 4:0. Однако у “вишенок” есть один хороший плюс: они нередко забивают в ворота горожан. Возможно, сегодня увидим и несколько сюрпризов от хозяев.
Новости Борнмута
Победная серия в АПЛ подопечных Ираолы завершилась 26 декабря. С того момента “вишенки” не выиграли ни одного поединка в рамках чемпионата. На их счету три поражения и три ничьих. Самое интересное, что во всех этих встречах "Борнмут" пропускал первым. Вот в Кубке Англии параллельно команда одержала две победы: сначала прошла КПР (3:2), а затем победила и "Свонси".
Пока "Борнмут" идет на 13 позиции в чемпионате, опережая зону вылета на восемь очков. Вполне комфортное преимущество над аутсайдерами, да еще и с матчем в запасе. Более того, после поединка с "Сити" на "вишенок" целый ряд поединков против команд, борющихся за выживание: "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутона". С одной стороны, они очень мотивированы брать очки в каждом поединке, а с другой – они почему-то находятся в зоне вылета. И эти причины не дают для них положительных прогнозов.
Кадры хозяев
Полузащитник Биллинг из-за прямого удаления в матче 4 февраля против "Ноттингема" не сыграет и сегодня – это будет его третий пропущенный матч. Также есть и приличный лазарет: Хилл, Адамс, Фредерикс, Ааронс и зимний новичок Февр не выйдут на поле из-за травм.
Новости Манчестер Сити
Из-за воскресного матча финала Кубка лиги "Ливерпуль" сыграл свой матч 26 тура несколькими днями раньше. “Мерсисайдцы” победили в “Лутона” и увеличили свой отрыв от “Сити” до четырех очков. Сегодня задача "горожан" наверстать это отставание. У подопечных Пепа, конечно, есть все шансы для трех зачетных пунктов, ведь в целом они находятся в хорошей форме. За последние 13 матчей МС победил в 12, и только против "Челси" сыграл вничью.
Вот домашняя потеря очков против "пенсионеров" – это один из примеров текущего состояния команды. "Горожане" вырвали ничью на 83 минуте, а через несколько дней – в матче с "Брентфордом" – лишь гол Холанда на 71 минуте принес победу команде Гвардиолы. Довольно тяжело дались эти матчи действующему чемпиону Англии. А совсем скоро – в марте – ключевые поединки против “Ливерпуля” и “Арсенала”.
Кадры гостей
Хотя бы с лазаретом "горожанам" везет: там практически никого. В настоящее время травмированный Гвардиол, который, откровенно, не оправдывает оплаченных за него 90 миллионов евро. Также из-за повреждений вне игры Грилиш, который в этом году потерял место в основном составе.
Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Сити
Последние пять встреч хозяев
- 17.02. Ньюкасл – Борнмут 2:2 (АПЛ)
- 10.02. Фулхэм – Борнмут 3:1 (АПЛ)
- 04.02. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)
- 01.02. Вест Хэм – Борнмут 1:1 (АПЛ)
- 25.01. Борнмут – Суонси 5:0 (Кубок Англии)
Последние пять встреч гостей
- 20.02. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0 (АПЛ)
- 17.02. Манчестер Сити – Челси 1:1 (АПЛ)
- 13.02. Копенгаген – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)
- 10.02. Манчестер Сити – Эвертон 2:0 (АПЛ)
- 05.02. Брентфорд – Манчестер Сити 2:0 (АПЛ)
Последние пять личных матчей между командами
04.11.23. Манчестер Сити - Борнмут 6:1 (АПЛ)
25.02.23. Борнмут – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)
13.08.22. Манчестер Сити – Борнмут 4:0 (АПЛ)
24.09.20. Манчестер Сити – Борнмут 2:1 (Кубок лиги)
15.07.20. Манчестер Сити – Борнмут 2:1 (АПЛ)
Турнирная таблица чемпионата Англии
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З - П
|ОЧКИ
|1
|Ливерпуль
|26
|18
|6
|2
|63 - 25
|60
|2
|Манчестер Сити
|25
|17
|5
|3
|58 - 26
|56
|3
|Арсенал
|25
|17
|4
|4
|58 - 22
|55
|4
|Астон Вилла
|25
|15
|4
|6
|52 - 33
|49
|5
|Тоттенхэм
|25
|14
|5
|6
|52 - 38
|47
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|14
|2
|9
|35 - 34
|44
|7
|Брайтон энд Хоув Альбион
|25
|10
|8
|7
|48 - 40
|38
|8
|Ньюкасл
|25
|11
|4
|10
|53 - 41
|37
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|10
|6
|9
|36 - 44
|36
|10
|Челси
|25
|10
|5
|10
|42 - 41
|35
|11
|Вулверхэмптон
|25
|10
|5
|10
|39 - 40
|35
|12
|Фулхэм
|25
|8
|5
|12
|34 - 41
|29
|13
|Борнмут
|24
|7
|7
|10
|33 - 46
|28
|14
|Брентфорд
|25
|7
|4
|14
|35 - 44
|25
|15
|Кристал Пэлас
|25
|6
|7
|12
|28 - 44
|25
|16
|Ноттингем Форест
|25
|6
|6
|13
|32 - 44
|24
|17
|Эвертон*
|25
|8
|6
|11
|27 - 33
|20
|18
|Лутон Таун
|25
|5
|5
|15
|35 - 51
|20
|19
|Бернли
|25
|3
|4
|18
|25 - 55
|13
|20
|Шеффилд Юнайтед
|25
|3
|4
|18
|22 - 65
|13
*С команды Эвертон снято 10 очков.
Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Сити
Прогноз матча Борнмут – Манчестер Сити от UA-Football
В последних 14 поединках подряд "вишенки" уступили "горожанам". В последний раз "Борнмут" отобрал очки у МС еще в 1999 году. Сегодня “Манчестер Сити” очень нужно побеждать, и, конечно же, у них для этого есть все ресурсы. Однако и "Борнмут" готов противопоставить свой атакующий потенциал. Тем более что лучший бомбардир хозяев Соланке уступает Холанду в рейтинге бомбардиров АПЛ всего на три гола (14 против 17). Прогноз: Тотал больше 3 (Кф 1,72).
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