Борнмут – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.02.2024

Английская Премьер-лига, 26 тур

24 февраля, 19:30. "Виталити Стедиум" (Борнмут)

Главный арбитр: Джарред Джиллетт

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В личных встречах между командами "Манчестер Сити" предпочитает беспощадно громить "Борнмут". В этом сезоне "горожане" победили 6:1, в прошлом – 4:1 и 4:0. Однако у “вишенок” есть один хороший плюс: они нередко забивают в ворота горожан. Возможно, сегодня увидим и несколько сюрпризов от хозяев.

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Новости Борнмута

Победная серия в АПЛ подопечных Ираолы завершилась 26 декабря. С того момента “вишенки” не выиграли ни одного поединка в рамках чемпионата. На их счету три поражения и три ничьих. Самое интересное, что во всех этих встречах "Борнмут" пропускал первым. Вот в Кубке Англии параллельно команда одержала две победы: сначала прошла КПР (3:2), а затем победила и "Свонси".

Пока "Борнмут" идет на 13 позиции в чемпионате, опережая зону вылета на восемь очков. Вполне комфортное преимущество над аутсайдерами, да еще и с матчем в запасе. Более того, после поединка с "Сити" на "вишенок" целый ряд поединков против команд, борющихся за выживание: "Бернли", "Шеффилд Юнайтед" и "Лутона". С одной стороны, они очень мотивированы брать очки в каждом поединке, а с другой – они почему-то находятся в зоне вылета. И эти причины не дают для них положительных прогнозов.

Кадры хозяев

Полузащитник Биллинг из-за прямого удаления в матче 4 февраля против "Ноттингема" не сыграет и сегодня – это будет его третий пропущенный матч. Также есть и приличный лазарет: Хилл, Адамс, Фредерикс, Ааронс и зимний новичок Февр не выйдут на поле из-за травм.

Новости Манчестер Сити

Из-за воскресного матча финала Кубка лиги "Ливерпуль" сыграл свой матч 26 тура несколькими днями раньше. “Мерсисайдцы” победили в “Лутона” и увеличили свой отрыв от “Сити” до четырех очков. Сегодня задача "горожан" наверстать это отставание. У подопечных Пепа, конечно, есть все шансы для трех зачетных пунктов, ведь в целом они находятся в хорошей форме. За последние 13 матчей МС победил в 12, и только против "Челси" сыграл вничью.

Вот домашняя потеря очков против "пенсионеров" – это один из примеров текущего состояния команды. "Горожане" вырвали ничью на 83 минуте, а через несколько дней – в матче с "Брентфордом" – лишь гол Холанда на 71 минуте принес победу команде Гвардиолы. Довольно тяжело дались эти матчи действующему чемпиону Англии. А совсем скоро – в марте – ключевые поединки против “Ливерпуля” и “Арсенала”.

Кадры гостей

Хотя бы с лазаретом "горожанам" везет: там практически никого. В настоящее время травмированный Гвардиол, который, откровенно, не оправдывает оплаченных за него 90 миллионов евро. Также из-за повреждений вне игры Грилиш, который в этом году потерял место в основном составе.

Последние пять матчей Борнмута и Манчестер Сити

Последние пять встреч хозяев

17.02. Ньюкасл – Борнмут 2:2 (АПЛ)

10.02. Фулхэ м – Борнмут 3:1 (АПЛ)

– Борнмут 3:1 (АПЛ) 04.02. Борнмут – Ноттингем 1:1 (АПЛ)

01.02. Вест Хэм – Борнмут 1:1 (АПЛ)

25.01. Борнмут – Суонси 5:0 (Кубок Англии)

Последние пять встреч гостей

20.02. Манчестер Сити – Брентфорд 1:0 (АПЛ)

17.02. Манчестер Сити – Челси 1:1 (АПЛ)

13.02. Копенгаген – Манчестер Сити 1:3 (ЛЧ)

10.02. Манчестер Сити – Эвертон 2:0 (АПЛ)

05.02. Брентфорд – Манчестер Сити 2:0 (АПЛ)

Последние пять личных матчей между командами

04.11.23. Манчестер Сити - Борнмут 6:1 (АПЛ)

25.02.23. Борнмут – Манчестер Сити 1:4 (АПЛ)

13.08.22. Манчестер Сити – Борнмут 4:0 (АПЛ)

24.09.20. Манчестер Сити – Борнмут 2:1 (Кубок лиги)

15.07.20. Манчестер Сити – Борнмут 2:1 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Ливерпуль 26 18 6 2 63 - 25 60 2 Манчестер Сити Манчестер Сити 25 17 5 3 58 - 26 56 3 Арсенал 25 17 4 4 58 - 22 55 4 Астон Вилла 25 15 4 6 52 - 33 49 5 Тоттенхэм 25 14 5 6 52 - 38 47 6 Манчестер Юнайтед 25 14 2 9 35 - 34 44 7 Брайтон энд Хоув Альбион 25 10 8 7 48 - 40 38 8 Ньюкасл 25 11 4 10 53 - 41 37 9 Вест Хэм Юнайтед 25 10 6 9 36 - 44 36 10 Челси 25 10 5 10 42 - 41 35 11 Вулверхэмптон 25 10 5 10 39 - 40 35 12 Фулхэм 25 8 5 12 34 - 41 29 13 Борнмут Борнмут 24 7 7 10 33 - 46 28 14 Брентфорд 25 7 4 14 35 - 44 25 15 Кристал Пэлас 25 6 7 12 28 - 44 25 16 Ноттингем Форест 25 6 6 13 32 - 44 24 17 Эвертон* 25 8 6 11 27 - 33 20 18 Лутон Таун 25 5 5 15 35 - 51 20 19 Бернли 25 3 4 18 25 - 55 13 20 Шеффилд Юнайтед 25 3 4 18 22 - 65 13

*С команды Эвертон снято 10 очков.

Ставки и коэффициенты на матч Борнмут – Манчестер Сити

Прогноз матча Борнмут – Манчестер Сити от UA-Football

В последних 14 поединках подряд "вишенки" уступили "горожанам". В последний раз "Борнмут" отобрал очки у МС еще в 1999 году. Сегодня “Манчестер Сити” очень нужно побеждать, и, конечно же, у них для этого есть все ресурсы. Однако и "Борнмут" готов противопоставить свой атакующий потенциал. Тем более что лучший бомбардир хозяев Соланке уступает Холанду в рейтинге бомбардиров АПЛ всего на три гола (14 против 17). Прогноз: Тотал больше 3 (Кф 1,72).