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Гвардиола неоднозначно ответил на вопрос о будущем Де Брюйне

Англия

Ситуация пока не проясняется

Гвардиола неоднозначно ответил на вопрос о будущем Де Брюйне

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Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слухи о том, что ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в услугах полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

"Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы Кевин остался, но я не знаю... Не знаю, есть ли по нему конкретное предложение, хотят ли его приобрести клубы из Саудовской Аравии. Я бы хотел, чтобы он остался в "Сити" до конца карьеры, но у каждого свои планы", - приводит слова испанского специалиста ESPN.

Действующий контракт Де Брейне с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня 2025 года.

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Саудовская Аравия Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гвардиола
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Источник:
ESPN
Опубликовал: Александр Бураков
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