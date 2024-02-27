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Гвардиола неоднозначно ответил на вопрос о будущем Де Брюйне
Ситуация пока не проясняется
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слухи о том, что
"Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы Кевин остался, но я не знаю... Не знаю, есть ли по нему конкретное предложение, хотят ли его приобрести клубы из Саудовской Аравии. Я бы хотел, чтобы он остался в "Сити" до конца карьеры, но у каждого свои планы", - приводит слова испанского специалиста ESPN.
Действующий контракт Де Брейне с "Манчестер Сити" рассчитан до конца июня 2025 года.
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