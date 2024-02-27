Гвардиола неоднозначно ответил на вопрос о будущем Де Брюйне

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал недавние слухи о том, что ряд клубов из чемпионата Саудовской Аравии заинтересованы в услугах полузащитника команды Кевина Де Брюйне.

"Это вопрос к нему. Мне бы очень хотелось, чтобы Кевин остался, но я не знаю... Не знаю, есть ли по нему конкретное предложение, хотят ли его приобрести клубы из Саудовской Аравии. Я бы хотел, чтобы он остался в "Сити" до конца карьеры, но у каждого свои планы", - приводит слова испанского специалиста ESPN.