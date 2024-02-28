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Игрок сборной Англии успешно перенес операцию
Марк Гехи будет отсутствовать несколько недель
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Кристал Пэлас" и сборной Англии Марк Гехи перенес операцию на колене после осложнений, которые возникли в процессе восстановления.
Ожидается, что игрок пропустит от 6 до 8 недель. Гехи должен восстановиться до начала Евро-2024.
Марк в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 22 матча и отдал 1 результативную передачу.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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