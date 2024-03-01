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ПСЖ заинтересовался центральным защитником Челси
21-летний игрок летом может покинуть свой клуб
Getty Images / Global Images Ukraine
Французский "ПСЖ" интересуется центральным защитником "Челси" Леви Колвиллом.
По информации издания Caught Offside, французы рассматривают только долгосрочное соглашение с игроком "синих".
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В нынешнем сезоне Колвилл провел 31 игру за лондонскую команду, он отметился одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.
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Источник:Caught Offside
Опубликовал: Екатерина Власова
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