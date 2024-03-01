  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. ПСЖ заинтересовался центральным защитником Челси
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ПСЖ заинтересовался центральным защитником Челси

Англия
Обновлено

21-летний игрок летом может покинуть свой клуб

ПСЖ заинтересовался центральным защитником Челси

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Французский "ПСЖ" интересуется центральным защитником "Челси" Леви Колвиллом.

По информации издания Caught Offside, французы рассматривают только долгосрочное соглашение с игроком "синих".

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В нынешнем сезоне Колвилл провел 31 игру за лондонскую команду, он отметился одним голом и одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

Читайте такжеМудрик: Если забиваешь, это придает уверенность. Голы помогают расти и становиться лучше
По теме
yellow-arrow
Вингер Манчестер Сити не сыграет в ближайшем матче команды
yellow-arrow
Защитник Гента может перейти в Премьер-Лигу
yellow-arrow
Постекоглу: Мы должны быть сильными в конце этого сезона
Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен Леви Колвилл
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Caught Offside
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости