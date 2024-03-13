Иен Матсен: Я хотел остаться в Челси

Защитник Иен Матсен рассказал о том, почему он решил покинуть "Челси" и присоединиться к "Боруссии Д" на правах аренды.

"Я планировал остаться в "Челси", но с давлением, под которым они находятся, тренеру иногда трудно дать возможность играть каждому".

"Я понимаю это с точки зрения тренера. Но я хочу играть в футбол", - добавил Матсен.

Напомним, что 22-летний игрок присоединился к немецкому клубу в январе этого года, контракт аренды истекает в июне 2024 года.