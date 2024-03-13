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Иен Матсен: Я хотел остаться в Челси

Англия

Игрок прокомментировал переход в немецкий клуб

Иен Матсен: Я хотел остаться в Челси

Фото: Getty Images

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Защитник Иен Матсен рассказал о том, почему он решил покинуть "Челси" и присоединиться к "Боруссии Д" на правах аренды.

"Я планировал остаться в "Челси", но с давлением, под которым они находятся, тренеру иногда трудно дать возможность играть каждому".

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"Я понимаю это с точки зрения тренера. Но я хочу играть в футбол", - добавил Матсен.

Напомним, что 22-летний игрок присоединился к немецкому клубу в январе этого года, контракт аренды истекает в июне 2024 года.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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