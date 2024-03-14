Саутгейт: Бен Уайт не хочет играть за сборную Англии

Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, прокомментировал ситуацию с Беном Уайтом.

"На прошлой неделе нам позвонили из "Арсенала" и сказали, что Бен не хочет, чтобы его кандидатуру рассматривали в сборной Англии. Это очень обидно, он игрок, который мне очень нравится".