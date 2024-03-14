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Саутгейт: Бен Уайт не хочет играть за сборную Англии

Англия

Главный тренер сборной Англии рассказал о защитнике Арсенала

Саутгейт: Бен Уайт не хочет играть за сборную Англии

talkSPORT

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Гарет Саутгейт, главный тренер сборной Англии, прокомментировал ситуацию с Беном Уайтом.

"На прошлой неделе нам позвонили из "Арсенала" и сказали, что Бен не хочет, чтобы его кандидатуру рассматривали в сборной Англии. Это очень обидно, он игрок, который мне очень нравится".

Уайт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Новое соглашение рассчитано до июня 2028 года.

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Арсенал (Лондон) Гарет Саутгейт Бен Уайт
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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