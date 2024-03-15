Невероятные камбэки и драмы в ЛЕ и ЛК, Бенфика одолела Рейнджерс, а Судаков намекает на Челси. Главные новости за 14 марта

Вчера состоялся игровой день в Лиге Европы и "Бенфика" играла против шотландского "Рейнджерс" свой ответный матч в рамках 1/8 финала. Первый матч завершился результативной ничьей 2:2, а вчера портунальцы одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственного гола Рафы Силвы хватило для победы. Анатолий Трубин играл со старта и получил средние оценки за свое выступление. Наверное, при оценке украинца эксперты не забыли о его грубой ошибке после простого удара, после чего круглый едва не залетел в ворота.

Леверкузенский "Байер" вчера был очень близок к тому, чтобы проиграть свой первый матч в сезоне, ведь фактически на последних минутах они проигрывали азербайджанскому "Карабаху" 2:0. Но 1 гол до 90-й минуты и еще два в компенсированное арбитром время спасали "фармацевтов" от вероятного позора. Очень сильный камбэк на последних секундах от команды Хаби Алонсо, они проходят дальше.

Кроме Лиги Европы, вчера команды играли ответные матчи 1/8 финала Лиги Конференций. Всех нас порадовали огромным количеством забитых голов. Причем это не были просто погромы, это были камбэки после крупных поражений в первых матчах. Таким образом, "ПАОК" после поражения в первой игре, в итоге одолел загребское "Динамо", а "Олимпиакос" после поражения со счетом 4:1, вернулся в игру и прошел "Маккаби" Тель-Авив со счетом 6:1. Также "Астон Вилла" спокойно разобралась с "Аяксом", а о других матчах вы можете почитать, кликнув на писалиння сверху.

"Черноморец" объявил, что домашний матч 21-го тура УПЛ против "Вереса", который состоится в Одессе в воскресенье, 17 марта, таки пройдет без зрителей. Два дня назад клуб заявил, что матч пройдет со зрителями, однако вчера, 14 марта, "Черноморец" заявил, что руководство ФК получило уведомление от ОГА о запрете проведения игры со зрителями.

"Причина - повышенный уровень опасности в области. Клуб отменяет все ранее анонсированные мероприятия для сохранения жизни и здоровья болельщиков, что для "Черноморца" является приоритетом", - говорится в заявлении клуба.

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков дал интервью, в котором его попросили поделиться мнением по поводу его бывшего партнера по команде Михаила Мудрика. Один из вопросов звучал следующим образом: "Ты когда-то пошутил, сказав, что Мудрику в "Челси" не хватает на футбольном поле человека, который давал бы такие хорошие пасы, как Судаков. Ты и сейчас так думаешь?"

На что Судаков ответил: "Почему бы нет? Думаю, наш тандем мог бы продолжиться".

Правый защитник "Арсенала" Бен Уайт подписал новый долгосрочный контракт с лондонским клубом. Об этом сообщил официальный сайт "канониров". Срок нового соглашения рассчитан до июня 2028 года с опцией автоматического продления на еще один сезон. Напомним, Уайт перешел в "Арсенал" летом 2021 года из "Брайтона" за 58,5 миллионов евро. С тех пор 26-летний англичанин провел за "канониров" 122 матча во всех турнирах, и отметился 4 голами и 9 ассистами. С лондонцами Бен выиграл Суперкубок Англии в 2023 году.