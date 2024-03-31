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Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Готов ли Холанд решать вопросы такой сложности?
Getty Images / Global Images Ukraine
Когда пресса пытается критиковать Эрлинга Холанда, то одним из главных аргументов против норвежца служит его слабая игра в больших матчах. Это очередной большой матч и очередной шанс для нападающего доказать, что у него нет проблем с подобными встречами.
Впрочем соперник действительно очень серьезный, у Артеты хоть и нет такого бомбардира, но в его команде также есть кому решать судьбы больших противостояний.
Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 31 марта.
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Английская Премьер-лига. 30 тур.
31 марта. 18:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"
Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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