Манчестер Сити – Арсенал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Когда пресса пытается критиковать Эрлинга Холанда, то одним из главных аргументов против норвежца служит его слабая игра в больших матчах. Это очередной большой матч и очередной шанс для нападающего доказать, что у него нет проблем с подобными встречами.

Впрочем соперник действительно очень серьезный, у Артеты хоть и нет такого бомбардира, но в его команде также есть кому решать судьбы больших противостояний.

Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по киевскому времени в воскресенье, 31 марта.

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Английская Премьер-лига. 30 тур.

31 марта. 18:30. Манчестер. "Этихад Стэдиум"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

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