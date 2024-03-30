Ливерпуль – Брайтон. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

После того, как Юрген Клопп объявил о том, что в конце сезона покинет "Ливерпуль", в прессе появилось немало имен кандидатов, которые могут заменить немца на этом посту. Сейчас одним из таких имен является Роберто Де Дзерби. Пишут, что руководство мерсисайдцев рассматривает итальянца.

Если так, то у Роберто есть прекрасная возможность прорекламировать себя перед потенциальным работодателем.

Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по киевскому времени в воскресенье, 31 марта.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Брайтон" Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.