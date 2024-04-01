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Тоттенхэм не определились относительно будущего арендованного форварда
У игрока контракт с клубом заканчивается в июне 2024 года
Тоттенгем
"Тоттенхэм" еще не решил, будет ли использовать опцию выкупа нападающего Тимо Вернера, которого арендовали из "РБ Лейпцига".
Главный тренер клуба Анге Постекоглу подтвердил, что окончательное решение будет принято позже.
"По моему мнению, это было великолепное подписание. Он был действительно важной частью нашей структуры. Но решение относительно будущего Тимо будет принято в соответствующее время".
Тимо Вернер в нынешнем сезоне Премьер-Лиги сыграл 9 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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