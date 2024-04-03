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Челси осуждает оскорбления в адрес Галлахера: Видео вырвано из контекста

Англия

Синие поддержали своего игрока

Челси осуждает оскорбления в адрес Галлахера: Видео вырвано из контекста

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Челси" осудил оскорбления, которые посыпались в адрес полузащитника Конора Галлахера после публикации вирусного видео, снятого перед матчем против "Бернли" (2:2).

На видео видно как капитан "синих" общается с двумя талисманами команды за несколько минут до старта матча. Некоторые болельщики интерпретировали это так, будто Галлахер проигнорировал одного из них после попытки обнять игрока.

"Футбольному клубу "Челси" известно о видеоролике, который распространяется в социальных сетях. Он был вырван из контекста. Дальнейшие оскорбления и клеветнические комментарии в отношении Конора Галлахера абсолютно неприемлемы", - говорится в заявлении "синих".

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Источник:
chelsea fc
Опубликовал: Екатерина Власова
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