Челси осуждает оскорбления в адрес Галлахера: Видео вырвано из контекста

"Челси" осудил оскорбления, которые посыпались в адрес полузащитника Конора Галлахера после публикации вирусного видео, снятого перед матчем против "Бернли" (2:2).

На видео видно как капитан "синих" общается с двумя талисманами команды за несколько минут до старта матча. Некоторые болельщики интерпретировали это так, будто Галлахер проигнорировал одного из них после попытки обнять игрока.