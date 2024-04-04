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Тен Хаг объяснил, почему решил оставить Рашфорда на скамейке запасных в матче против Челси
Специалист прокомментировал свой выбор
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг объяснил, почему решил оставить Маркуса Рашфорда на скамейке запасных.
"Я решил оставить Маркуса на скамейке запасных для ротации, чтобы сохранить его и команду свежими в напряженный период перед еще одной важной игрой", - цитирует тен Хага Фабрицио Романо.
Рашфорд остался в запасе на матч 31-го тура Премьер-лиги против "Челси".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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