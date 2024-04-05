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Гвардиола - о матче против Кристал Пэлас: Они всегда были жесткими

Англия

Специалист прокомментировал матч АПЛ

Гвардиола - о матче против Кристал Пэлас: Они всегда были жесткими

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру против "Кристал Пэлас".

"Они всегда были жесткими. Оливер Гласнер делает очень хорошую работу. У них есть качество, хорошие игроки и хорошая структура. У них сильная защита с Йоахимом Андерсоном".

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"Селхерст Парк" всегда был сложным местом для игры - мы это знаем", - добавил Пеп.

Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" состоится 6 апреля. Начало - в 14:30 по киевскому времени.

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Манчестер Сити Кристал Пэлас (Лондон) Пеп Гвардиола
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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