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Гвардиола - о матче против Кристал Пэлас: Они всегда были жесткими
Специалист прокомментировал матч АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал предстоящую игру против "Кристал Пэлас".
"Они всегда были жесткими. Оливер Гласнер делает очень хорошую работу. У них есть качество, хорошие игроки и хорошая структура. У них сильная защита с Йоахимом Андерсоном".
"Селхерст Парк" всегда был сложным местом для игры - мы это знаем", - добавил Пеп.
Напомним, что матч "Кристал Пэлас" - "Манчестер Сити" состоится 6 апреля. Начало - в 14:30 по киевскому времени.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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