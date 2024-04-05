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Гвардиола - о борьбе за титул АПЛ: Если Ливерпуль и Арсенал потеряют очки, это не решит нашу проблему

Англия
Обновлено

Специалист настроен на победу

Гвардиола - о борьбе за титул АПЛ: Если Ливерпуль и Арсенал потеряют очки, это не решит нашу проблему

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о конкуренции за титул Премьер-Лиги.

"Я надеюсь на это, но это не решит нашу проблему, если "Ливерпуль" и "Арсенал" потеряют очки. Мы должны выиграть восемь оставшихся игр и ждать".

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"Мы должны сделать все, чтобы выиграть наши матчи. Мы контролируем свою судьбу только в наших играх. Вот и все", - добавил Пеп.

Ближайший матч "Манчестер Сити" состоится 6 апреля. Они сыграют против "Кристал Пэлас".

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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