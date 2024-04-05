Гвардиола - о борьбе за титул АПЛ: Если Ливерпуль и Арсенал потеряют очки, это не решит нашу проблему

Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о конкуренции за титул Премьер-Лиги.

"Я надеюсь на это, но это не решит нашу проблему, если "Ливерпуль" и "Арсенал" потеряют очки. Мы должны выиграть восемь оставшихся игр и ждать".