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Гвардиола - о борьбе за титул АПЛ: Если Ливерпуль и Арсенал потеряют очки, это не решит нашу проблему
Специалист настроен на победу
Getty Images / Global Images Ukraine
Тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о конкуренции за титул Премьер-Лиги.
"Я надеюсь на это, но это не решит нашу проблему, если "Ливерпуль" и "Арсенал" потеряют очки. Мы должны выиграть восемь оставшихся игр и ждать".
"Мы должны сделать все, чтобы выиграть наши матчи. Мы контролируем свою судьбу только в наших играх. Вот и все", - добавил Пеп.
Ближайший матч "Манчестер Сити" состоится 6 апреля. Они сыграют против "Кристал Пэлас".
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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