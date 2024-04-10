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Манчестер Сити будет бороться с саудовскими клубами за лидера Вулверхэмптона

Англия
Обновлено

Педру Нету летом может покинуть свой клуб

Манчестер Сити будет бороться с саудовскими клубами за лидера Вулверхэмптона

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Манчестер Сити" летом попытается договориться с "Вулверхэмптоном" о трансфере вингера Педру Нету.

Но "горожане" - не единственные, которые заинтересовались 24-летним португальцем. Клубы из Саудовской Аравии и "Ньюкасл" также наблюдают за игрой Педру.

Ожидается, что Нету покинет "волков" в конце этого сезона, поскольку только в таком случае клуб соблюдет правила финансового фэйр-плей (FFP).

Педру в текущем сезоне АПЛ сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 9 ассистов.

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Вулверхэмптон Манчестер Сити Педру Нету
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Источник:
daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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