Манчестер Сити будет бороться с саудовскими клубами за лидера Вулверхэмптона

"Манчестер Сити" летом попытается договориться с "Вулверхэмптоном" о трансфере вингера Педру Нету.

Но "горожане" - не единственные, которые заинтересовались 24-летним португальцем. Клубы из Саудовской Аравии и "Ньюкасл" также наблюдают за игрой Педру.

Ожидается, что Нету покинет "волков" в конце этого сезона, поскольку только в таком случае клуб соблюдет правила финансового фэйр-плей (FFP).

Педру в текущем сезоне АПЛ сыграл 19 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 9 ассистов.