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"Нужно отдать должное сопернику": Гвардиола - о 1/4 Лиге чемпионов

Англия
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Оценил защиту мадридцев

"Нужно отдать должное сопернику": Гвардиола - о 1/4 Лиге чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал игру мадридского "Реала" во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов.

"Нужно отдать должное сопернику, они были невероятны в обороне, и это сыграло свою роль, они очень долго защищались, моя команда на такое не способна.

В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против "Лутона", так было против "Реал Мадрида", так было против "Кристал Пэлас". Команда всегда на высоте. Я так горжусь", – сказал Гвардиола.

Читайте такжеЛЧ. Манчестер Сити – Реал Мадрид 1:1 (пен. 3:4). Андрей Лунин выводит королевский клуб в полуфинал

Напомним, в среду, 17 апреля, "Реал Мадрид" обыграл "Манчестер Сити" 1:1 (4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал турнира.

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Реал (Мадрид) Манчестер Сити Пеп Гвардиола
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Источник:
Manchester Evenings News
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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