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"Нужно отдать должное сопернику": Гвардиола - о 1/4 Лиге чемпионов
Оценил защиту мадридцев
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал игру мадридского "Реала" во втором четвертьфиналом матче Лиги чемпионов.
"Нужно отдать должное сопернику, они были невероятны в обороне, и это сыграло свою роль, они очень долго защищались, моя команда на такое не способна.
В следующий раз постараемся сыграть лучше. Но футболисты сделали все. Так было три дня назад против "Лутона", так было против "Реал Мадрида", так было против "Кристал Пэлас". Команда всегда на высоте. Я так горжусь", – сказал Гвардиола.
Напомним, в среду, 17 апреля, "Реал Мадрид" обыграл "Манчестер Сити" 1:1 (4:3 по пенальти) и прошел в полуфинал турнира.
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