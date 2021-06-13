  1. UA-Футбол ⚽
  2. ЕВРО-2020
  3. Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина
В тренде
ЕВРО-2020
ЕВРО-2020

ЕВРО-2020 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина

ЕВРО-2020
(1 голосов)

Хорошо отзываются о нашей сборной и удивляются новой схеме де Бура

Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина

Фото: УАФ

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня украинская сборная проведет свой первый на чемпионате Европы. Соперник - сборная Нидерландов, с которой сейчас работает Франк де Бур. "Оранжевые", несмотря на яркую историю, пропустили два последних крупных турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018), что повергло в шок многих болельщиков. Теперь они возвращаются на международную арену. Мы ознакомились с местной прессой, дабы понять, что именно ждут от коллектива де Бура на родине.

Читайте такжеНидерланды - Украина. Анонс и прогноз матча Евро-2020 на 13.06.2021

Высокомерные заявления де Бура - дополнительный стимул для сборной Украины

Издание Voetbal Zone подготовило отдельный материал, который был посвящен будущему сопернику "оранжевых" - сборной Украине.

"Украина будет первым соперником "оранжевых" на Евро. Команда Франка де Бура сразу же сталкивается с опасной командой, которая опередила в отборочной группе действующего чемпиона Европы - Португалию. Под руководством Андрея Шевченко его коллектив превратился в сочетание игроков с европейским опытом, ветеранов и многообещающих талантов, которые могут быть еще сильнее мотивированы после заявления де Бура".

Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина - изображение 1

Voetbal Zone очень хвалит Марлоса после игры против Кипра (4:0) и в целом высоко отзывается о комбинационном футболе команды в тот вечер. Полузащиту нашей сборной они называют подвижной и динамичной.

Автор статьи не забыл назвать главного архитектора нынешней сборной. Конечно же речь идет о главном тренере.

"Архитектор команды - Андрей Шевченко. Лучший игрок в истории украинского футбола. Несмотря на все регалии, его назначение было встречено не совсем положительно. Был провален отбор на чемпионат мира в 2018-м году, однако в Лиге Наций команда пожинала плоды реформы атакующего стиля, который прививал Шевченко".

Помимо этого, автор статьи пытается определиться по какой схеме будет играть сборная Украины.

"Изначально Шевченко применял схему 4-2-3-1, оставив наработки своего предшественника, но после этого перешел на более агрессивные 4-3-3. Результаты команды разные. Была ничья с Италией (2018) и Францией (2021), победы над Испанией и Португалией. Рядом с этим есть ничьим с финнами, казахами и Бахрейном. В последних матчах Шевченко пытался играть в схему с тремя центральными защитниками".

Завершает свою статью издание Voetbal Zone следующими словами:

"Тем не менее, в Украине есть общий оптимизм касательно Евро. Тот факт, что Франк де Бур предсказал победу Нидерландов со счетом 3:1, может вызвать некое недоумение у соперника. Это было достаточно высокомерно. Стоит отметить, что не де Бур, а Куман вывел Нидерланды на чемпионат Европы".

Украина - умный и хороший соперник

De Volkskrant подготовил большой материал, который детально описывает сборную Нидерландов. Правда, о нашей сборной там сказано достаточно мало, так как все внимание притянуто к коллективу де Бура.

"В воскресенье в Амстердаме, спустя семь лет после победы над Испанией на ЧМ-2014, "оранжевые" сыграют на Евро. Первый соперник - Украина. Футболисты говорят, что они расслаблены, но в это верится с трудом. Просто подумайте, какой груз ответственности на них ложится. Футбол - игра для миллионов людей, которые всегда верят в успех своей сборной. Благодарность за хороший футбол - поклонение. Плохой футбол приведет к проклятию".

Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина - изображение 2

В статье немало говорится о шансах Нидерландов выстрелить на этом Евро. Вспоминаются слова де Бура, который говорил о важности менталитета. Луи Ван Гал прогнозировал, что хорошая защита, полузащита и Депай помогут "оранжевым" дойти до поздних стадий, однако травмы де Лигта и Силессена могут помешать. Также на протяжении всей статьи ставится вопрос о правильности новой схемы наставника - 3-5-2.

Еще одна интересная мысль автора кроется в сравнении Франка де Бура и Луи Ван Гала. Напомним, что в 2014-м опытный голландец сделал из Нидерландов слаженный коллектив, который взял бронзу. Тогда в команде было немалых футболистов.

"В целом, игра "оранжевых" выглядит неуклюже, но не нужно делать выводы после нескольких тренировочных матчей. Сборная потеряла лидера - ван Дейка. Теперь это симпатичная, непредубежденная, разнообразная группа друзей без настоящего вожака, несмотря на старания Вейналдума или Депая.

И де Бур - это не Ван Гал, который построил команду по схеме 5-3-2. Сейчас все по-другому. По-другому для де Йога. Иначе для форварда, рядом с которым нет постоянных вингеров. "Оранжевые" - это совсем новая машина, дизельная, с хорошей подушкой безопасности".

De Volkskrant назвал и главную надежду нынешней сборной. Речь о Мемфисе Депае, который отправился на Евро в неплохой форме.

"Депай, как и многие другие, знает, что международный турнир может изменить карьеру. В 2014-м он хорошо сыграл на чемпионате мира, после чего о нем говорили многие.

Воскресенье покажет, как сработает задумка де Бура с его 3-5-2, которые могут переключаться на 3-4-3 или 4-3-3. Задача - как можно быстрее передать мяч творческим игрокам - де Йонгу или Депая. Украина - умный и хороший соперник, с Малиновским, Зинченко и Марлосом, с чудесной левой ногой.

Депай говорит, что справится с давлением. Он сосредоточен, слушает музыку перед матчами для подзарядки, хорошо разминается и не забывает повеселиться. Он также говорит это другим: "Наслаждайтесь. Это может быть ваш последний раз".

Читайте такжеСборная Украины сыграет с лучшей версией Депая: Мемфис примирился с демонами прошлого и стал топом

Матч будет непростым, так как Украина - соперник, к которому нужно относиться серьезно

Voetbal Zone, помимо материла, который был посвящен нашей сборной, также подготовил отдельную статью о будущем матче.

"В последний раз сборная Нидерландов играла в финальной части международных турниров 12 июля 2014 года. Спустя почти семь лет, "оранжевые" в Амстердаме сыграют против сборной Украины. Нидерланды в первом же туре встречаются после сильнейшего соперника по группе. Команда Шевченко впечатляюще прошла квалификацию на Евро, оставив позади себя Португалию".

Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина - изображение 3

Как и в прошлой статье, автор не совсем согласен с решением Франка де Бура выбрать схему 3-5-2.

"Вокруг "оранжевых" сейчас немало вопросов. Среди них и травмы ряда игроков основы (Силлессена, де Лигта, ван де Бека), а также переход на схему 3-5-2. Там, где при Кумане не было никакого негатива, он начал возвращаться при де Буре. В частности, новая схема была пищей для обсуждения, поскольку в контрольных матчах Нидерланды выглядели не совсем уверенно".

А вот про нашу сборную автор пишет следующее.

"Матч будет непростым, так как Украина - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Команда Шевченко заняла первое место в отборочной группе с Португалией и Сербией, а в Лиге Наций обыграла Испанию и Швейцарию. Помимо этого, команда Шевченко сыграла вничью с действующими чемпионами мира. Однако также были и несколько неутешительных результатов, как против Финляндии, Казахстана и Бахрейна.

Перед "оранжевыми" у них не будет трепета. Наоборот, ничья в первом туре может стать для Украины приемлемым результатом. Украинские игроки, такие как Артем Беседин и Роман Беседин, отмечали, что Нидерланды - сложный соперник, но их команде нужно играть на победу".

Несмотря на ряд комплиментов, автор Voetbal Zone уверен, что главная проблема "оранжевых" - не соперник, а потеря некоторых важных игроков.

"Отсутствие капитана Вирджила ван Дейка - серьезный удар. Силлессен не сыграет из-за положительного теста на коронавирус, а у ван де Бек проблемы с пахом. Также не сыграет и де Лигт. Дейли Блин не так давно восстановился после травмы лодыжки, что говорит о его не лучшей форме".

Читайте такжеБолят глаза и Кройф переворачивается в гробу. Ситуация в сборной Нидерландов - уникальный шанс для Украины

В конце материала идут рассуждения касательно стартового состава. Несмотря на внутреннее несогласие, автор уверен, что де Бур сыграет по схеме 3-5-2, выпустив в паре с Депаем нападающего Вегхорста. Именно он, а не де Йонг, сейчас считается игроком стартового состава.

Стекеленбург - Дамфрис, Тимбер, Де Врей, Блинд, Вейндал - Де Рон, Вейналдум, Ф. Де Йонг - Вегхорст, Депай

Что касается состава Украины, то стоит обратить внимание, как тщательно автор подошел к его выбору. Никаких неправильных фамилий или странных схем. Все четко и по делу.

Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Сидорчук, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Можно ли назвать состав сборной Нидерландов настоящей командой?

Издание AD в день игры Нидерланды - Украина подготовило перечень из главных вопросов перед сегодняшней игрой. Они солидарны с коллегами, что новая схема де Бура вызывает опасения, а также задаются вопросом, сумел ли наставник построить настоящий коллектив.

Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина - изображение 4

"Можно ли назвать состав сборной настоящей командой? Недавно Томас Мюллер назвал сильную сторону сборной Германии: они думают не о суперзвездах, а о командном духе. Может ли подобное сказать де Бур?

В чем состоит команда? Например, в тактической дисциплине. Тренер требует от игроков, чтобы они вступали в прессинг на своей половине поля, но будут ли все игроки это делать? На чемпионате мира в 2014-м году Луи ван Галь требовал от каждого футболиста подобного.

Также команда состоит не только из футбольных вопросов. Вчера это продемонстрировала сборная Дании во время драмы с Кристианом Эриксеном. Капитан Кьер и его товарищи выстроились вокруг своего лидера, утешали жену, а после смогли выйти на поле, чтобы продолжить матч".

И теперь про схему игры сборной Нидерландов и про сравнение с бельгийцами.

"Де Бур ясно дал понять, что будет играть с тремя центральными защитниками. Более того, он сознательно говорит 3-5-2, так как 5-3-2 звучит плохо. Становится интересным, смогут ли "оранжевые" повторить успех Бельгии, которая также играет по схеме с тремя центрбеками? Они играют 3-4-3, а центральные защитники обеспечивают надежность сзади, давая возможность остальным больше рисковать. Мертенс, Азар или де Брюйне увереннее себя чувствуют впереди, так как знают о качественной обороне. Можно ли подобное сказать о Нидерландах? Смогут ли так же продуктивно играть Вейналдум, де Йонг, Депай или Гравенберх?".

Также автор статьи уверен, что ключевую роль в нынешней сборной будут отыгрывать вингбеки. Особенно, если Украина также решит сыграть по схеме с тремя центральными защитниками.

"Если "оранжевые" и Украина выберут 3-5-2, то будет важна борьба на флангах, так как центр поля будет перегружен. Дамфрис и Вейндал должны будут быстро приспособиться к новым ролям, так как в клубе они не играют в качестве вингбеков.

Блинд мог бы стать отличным выбором слева, так как он уже играл там против Италии в октябре, однако сейчас он нужен в качестве левого центрального защитника. Хатебур также выпал в неподходящее время из-за травмы.

Осмелится ли де Бур выпустить Промеса на этой позиции? Или может Гравенберха, который уже играл в схожей роли против Гибралтара? Тогда де Бур был доволен игрой молодого футболиста, однако ему помогал Стивен Бергьюс, который закрывал позицию вингера".

Последний вопрос в статье: сможет ли де Бур правильно воспользоваться всеми пятью заменами? Он первый тренер в истории Нидерландов, который получит такую привилегию на международном турнире, однако хватит ли у него ресурсов и наработок, чтобы продумать план В или даже С, если потребуется?

Матч Нидерланды - Украина состоится сегодня, 13-го июня. Начало битвы - в 22:00. Следите на ходом игры при помощи текстовой-траснялции на UA-Футбол, либо же при помощи нашего аудио комментария.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Нидерланды Франк де Бур Мемфис Депай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...

Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.