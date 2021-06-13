Команда Шевченко - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Обзор СМИ перед матчем Нидерланды - Украина

Уже сегодня украинская сборная проведет свой первый на чемпионате Европы. Соперник - сборная Нидерландов, с которой сейчас работает Франк де Бур. "Оранжевые", несмотря на яркую историю, пропустили два последних крупных турнира (Евро-2016 и ЧМ-2018), что повергло в шок многих болельщиков. Теперь они возвращаются на международную арену. Мы ознакомились с местной прессой, дабы понять, что именно ждут от коллектива де Бура на родине.

Высокомерные заявления де Бура - дополнительный стимул для сборной Украины

Издание Voetbal Zone подготовило отдельный материал, который был посвящен будущему сопернику "оранжевых" - сборной Украине.

"Украина будет первым соперником "оранжевых" на Евро. Команда Франка де Бура сразу же сталкивается с опасной командой, которая опередила в отборочной группе действующего чемпиона Европы - Португалию. Под руководством Андрея Шевченко его коллектив превратился в сочетание игроков с европейским опытом, ветеранов и многообещающих талантов, которые могут быть еще сильнее мотивированы после заявления де Бура".

Voetbal Zone очень хвалит Марлоса после игры против Кипра (4:0) и в целом высоко отзывается о комбинационном футболе команды в тот вечер. Полузащиту нашей сборной они называют подвижной и динамичной.

Автор статьи не забыл назвать главного архитектора нынешней сборной. Конечно же речь идет о главном тренере.

"Архитектор команды - Андрей Шевченко. Лучший игрок в истории украинского футбола. Несмотря на все регалии, его назначение было встречено не совсем положительно. Был провален отбор на чемпионат мира в 2018-м году, однако в Лиге Наций команда пожинала плоды реформы атакующего стиля, который прививал Шевченко".

Помимо этого, автор статьи пытается определиться по какой схеме будет играть сборная Украины.

"Изначально Шевченко применял схему 4-2-3-1, оставив наработки своего предшественника, но после этого перешел на более агрессивные 4-3-3. Результаты команды разные. Была ничья с Италией (2018) и Францией (2021), победы над Испанией и Португалией. Рядом с этим есть ничьим с финнами, казахами и Бахрейном. В последних матчах Шевченко пытался играть в схему с тремя центральными защитниками".

Завершает свою статью издание Voetbal Zone следующими словами:

"Тем не менее, в Украине есть общий оптимизм касательно Евро. Тот факт, что Франк де Бур предсказал победу Нидерландов со счетом 3:1, может вызвать некое недоумение у соперника. Это было достаточно высокомерно. Стоит отметить, что не де Бур, а Куман вывел Нидерланды на чемпионат Европы".

Украина - умный и хороший соперник

De Volkskrant подготовил большой материал, который детально описывает сборную Нидерландов. Правда, о нашей сборной там сказано достаточно мало, так как все внимание притянуто к коллективу де Бура.

"В воскресенье в Амстердаме, спустя семь лет после победы над Испанией на ЧМ-2014, "оранжевые" сыграют на Евро. Первый соперник - Украина. Футболисты говорят, что они расслаблены, но в это верится с трудом. Просто подумайте, какой груз ответственности на них ложится. Футбол - игра для миллионов людей, которые всегда верят в успех своей сборной. Благодарность за хороший футбол - поклонение. Плохой футбол приведет к проклятию".

В статье немало говорится о шансах Нидерландов выстрелить на этом Евро. Вспоминаются слова де Бура, который говорил о важности менталитета. Луи Ван Гал прогнозировал, что хорошая защита, полузащита и Депай помогут "оранжевым" дойти до поздних стадий, однако травмы де Лигта и Силессена могут помешать. Также на протяжении всей статьи ставится вопрос о правильности новой схемы наставника - 3-5-2.

Еще одна интересная мысль автора кроется в сравнении Франка де Бура и Луи Ван Гала. Напомним, что в 2014-м опытный голландец сделал из Нидерландов слаженный коллектив, который взял бронзу. Тогда в команде было немалых футболистов.

"В целом, игра "оранжевых" выглядит неуклюже, но не нужно делать выводы после нескольких тренировочных матчей. Сборная потеряла лидера - ван Дейка. Теперь это симпатичная, непредубежденная, разнообразная группа друзей без настоящего вожака, несмотря на старания Вейналдума или Депая.

И де Бур - это не Ван Гал, который построил команду по схеме 5-3-2. Сейчас все по-другому. По-другому для де Йога. Иначе для форварда, рядом с которым нет постоянных вингеров. "Оранжевые" - это совсем новая машина, дизельная, с хорошей подушкой безопасности".

De Volkskrant назвал и главную надежду нынешней сборной. Речь о Мемфисе Депае, который отправился на Евро в неплохой форме.

"Депай, как и многие другие, знает, что международный турнир может изменить карьеру. В 2014-м он хорошо сыграл на чемпионате мира, после чего о нем говорили многие.

Воскресенье покажет, как сработает задумка де Бура с его 3-5-2, которые могут переключаться на 3-4-3 или 4-3-3. Задача - как можно быстрее передать мяч творческим игрокам - де Йонгу или Депая. Украина - умный и хороший соперник, с Малиновским, Зинченко и Марлосом, с чудесной левой ногой.

Депай говорит, что справится с давлением. Он сосредоточен, слушает музыку перед матчами для подзарядки, хорошо разминается и не забывает повеселиться. Он также говорит это другим: "Наслаждайтесь. Это может быть ваш последний раз".

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Матч будет непростым, так как Украина - соперник, к которому нужно относиться серьезно

Voetbal Zone , помимо материла, который был посвящен нашей сборной, также подготовил отдельную статью о будущем матче.

"В последний раз сборная Нидерландов играла в финальной части международных турниров 12 июля 2014 года. Спустя почти семь лет, "оранжевые" в Амстердаме сыграют против сборной Украины. Нидерланды в первом же туре встречаются после сильнейшего соперника по группе. Команда Шевченко впечатляюще прошла квалификацию на Евро, оставив позади себя Португалию".

Как и в прошлой статье, автор не совсем согласен с решением Франка де Бура выбрать схему 3-5-2.

"Вокруг "оранжевых" сейчас немало вопросов. Среди них и травмы ряда игроков основы (Силлессена, де Лигта, ван де Бека), а также переход на схему 3-5-2. Там, где при Кумане не было никакого негатива, он начал возвращаться при де Буре. В частности, новая схема была пищей для обсуждения, поскольку в контрольных матчах Нидерланды выглядели не совсем уверенно".

А вот про нашу сборную автор пишет следующее.

"Матч будет непростым, так как Украина - соперник, к которому нужно относиться серьезно. Команда Шевченко заняла первое место в отборочной группе с Португалией и Сербией, а в Лиге Наций обыграла Испанию и Швейцарию. Помимо этого, команда Шевченко сыграла вничью с действующими чемпионами мира. Однако также были и несколько неутешительных результатов, как против Финляндии, Казахстана и Бахрейна.

Перед "оранжевыми" у них не будет трепета. Наоборот, ничья в первом туре может стать для Украины приемлемым результатом. Украинские игроки, такие как Артем Беседин и Роман Беседин, отмечали, что Нидерланды - сложный соперник, но их команде нужно играть на победу".

Несмотря на ряд комплиментов, автор Voetbal Zone уверен, что главная проблема "оранжевых" - не соперник, а потеря некоторых важных игроков.

"Отсутствие капитана Вирджила ван Дейка - серьезный удар. Силлессен не сыграет из-за положительного теста на коронавирус, а у ван де Бек проблемы с пахом. Также не сыграет и де Лигт. Дейли Блин не так давно восстановился после травмы лодыжки, что говорит о его не лучшей форме".

В конце материала идут рассуждения касательно стартового состава. Несмотря на внутреннее несогласие, автор уверен, что де Бур сыграет по схеме 3-5-2, выпустив в паре с Депаем нападающего Вегхорста. Именно он, а не де Йонг, сейчас считается игроком стартового состава.

Стекеленбург - Дамфрис, Тимбер, Де Врей, Блинд, Вейндал - Де Рон, Вейналдум, Ф. Де Йонг - Вегхорст, Депай

Что касается состава Украины, то стоит обратить внимание, как тщательно автор подошел к его выбору. Никаких неправильных фамилий или странных схем. Все четко и по делу.

Бущан - Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко - Зинченко, Сидорчук, Малиновский - Ярмоленко, Яремчук, Зубков

Можно ли назвать состав сборной Нидерландов настоящей командой?

Издание AD в день игры Нидерланды - Украина подготовило перечень из главных вопросов перед сегодняшней игрой. Они солидарны с коллегами, что новая схема де Бура вызывает опасения, а также задаются вопросом, сумел ли наставник построить настоящий коллектив.

"Можно ли назвать состав сборной настоящей командой? Недавно Томас Мюллер назвал сильную сторону сборной Германии: они думают не о суперзвездах, а о командном духе. Может ли подобное сказать де Бур?

В чем состоит команда? Например, в тактической дисциплине. Тренер требует от игроков, чтобы они вступали в прессинг на своей половине поля, но будут ли все игроки это делать? На чемпионате мира в 2014-м году Луи ван Галь требовал от каждого футболиста подобного.

Также команда состоит не только из футбольных вопросов. Вчера это продемонстрировала сборная Дании во время драмы с Кристианом Эриксеном. Капитан Кьер и его товарищи выстроились вокруг своего лидера, утешали жену, а после смогли выйти на поле, чтобы продолжить матч".

И теперь про схему игры сборной Нидерландов и про сравнение с бельгийцами.

"Де Бур ясно дал понять, что будет играть с тремя центральными защитниками. Более того, он сознательно говорит 3-5-2, так как 5-3-2 звучит плохо. Становится интересным, смогут ли "оранжевые" повторить успех Бельгии, которая также играет по схеме с тремя центрбеками? Они играют 3-4-3, а центральные защитники обеспечивают надежность сзади, давая возможность остальным больше рисковать. Мертенс, Азар или де Брюйне увереннее себя чувствуют впереди, так как знают о качественной обороне. Можно ли подобное сказать о Нидерландах? Смогут ли так же продуктивно играть Вейналдум, де Йонг, Депай или Гравенберх?".

Также автор статьи уверен, что ключевую роль в нынешней сборной будут отыгрывать вингбеки. Особенно, если Украина также решит сыграть по схеме с тремя центральными защитниками.

"Если "оранжевые" и Украина выберут 3-5-2, то будет важна борьба на флангах, так как центр поля будет перегружен. Дамфрис и Вейндал должны будут быстро приспособиться к новым ролям, так как в клубе они не играют в качестве вингбеков.

Блинд мог бы стать отличным выбором слева, так как он уже играл там против Италии в октябре, однако сейчас он нужен в качестве левого центрального защитника. Хатебур также выпал в неподходящее время из-за травмы.

Осмелится ли де Бур выпустить Промеса на этой позиции? Или может Гравенберха, который уже играл в схожей роли против Гибралтара? Тогда де Бур был доволен игрой молодого футболиста, однако ему помогал Стивен Бергьюс, который закрывал позицию вингера".

Последний вопрос в статье: сможет ли де Бур правильно воспользоваться всеми пятью заменами? Он первый тренер в истории Нидерландов, который получит такую привилегию на международном турнире, однако хватит ли у него ресурсов и наработок, чтобы продумать план В или даже С, если потребуется?

Матч Нидерланды - Украина состоится сегодня, 13-го июня. Начало битвы - в 22:00. Следите на ходом игры при помощи текстовой-траснялции на UA-Футбол, либо же при помощи нашего аудио комментария.