ЛЕ. Третий раунд отбора. Колос и Десна, Чигринский во главе украинских легионеров, борьба в Таблице коэффициентов

Третий квалификационный раунд Лиги Европы – это противостояния семидесяти команд, разделенных на 35 игровых пар. В каждом противостоянии – по одному матчу. Победители выйдут в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы, проигравшие попрощаются с еврокубками минимум на год.

Базовый день матчей – 24-е сентября. Один поединок состоялся вчера, 23-го сентября. "Лех" (Польша) разгромил кипрский "Аполлон" 5:0.

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В этом раунд сыграют две украинские команды:

Прямое отношение к Украине имеют матчи "Копенгаген" (Дания) 21:00 "Пяст" (Польша) и "Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:30 АЕК (Греция). Победитель датско-польского противостояния в раунде плей-офф сыграет с победителем пары "Риека" - "Колос", а швейцарцы или греки выйдут на сильнейшего в паре "Вольфсбург" - "Десна".

В некоторых матчах зарубежных команд могут сыграть украинцы.

"Арарат-Армения" (Армения, Сергей Вакуленко) 17:00 "Целе" (Словения);

КуПС (Финляндия) 18:30 "Судува" (Латвия, Евгений Ефремов);

"Фехенвар" (Венгрия, Иван Петряк) 19:00 "Реймс" (Франция);

"Рига" (Латвия, Вячеслав Шарпар, Роман Дебелко) 20:00 "Селтик" (Шотландия);

FCSB (Румыния) 20:30 "Слован" (Чехия, Тарас Качараба);

"Шериф" (Молдова, Андрей Близниченко) 21:00 "Дандолк" (Ирландия);

КИ Клаксвик (Фарерские острова) 21:00 "Динамо" Тбилиси (Грузия, Иван Трубочкин);

"Санкт-Галлен" (Швейцария) 21:30 АЕК (Греция, Дмитрий Чигринский, Евгений Шахов);

ЛАСК (Австрия, Евгений Чеберко) 21:30 ДАК (Словакия, Даниил Безкаравайный);

"Базель" (Швейцария) 21:30 "Анортосис" (Кипр, Евгений Селин).

Также важны матчи прямых конкурентов Украины в Таблице коэффициентов. Украине выгодно, чтобы победили команды, выделенные жирным.

"Русенборг" (Норвегия) 20:00 "Аланьяспор" (Турция);

"Бешикташ" (Турция) 20:00 "Рио Аве" (Португалия);

"Рига" (Латвия) 20:00 "Селтик" (Шотландия);

"Хапоэль Беэр-Шева (Израиль) 20:30" Мотеруэлл "(Шотландия)№

"Галатасарай" (Турция) 21:00 "Хайдук" (Хорватия);

АПОЭЛ (Кипр) 21:00 "Зрински" (Босния и Герцеговина);

ЛАСК (Австрия) 21:30 ДАК (Словакия);

"Базель" (Швейцария) 21:30 "Анортосис" (Кипр);

"Виллем II" (Нидерланды) 22:00 "Рейнджерс" (Шотландия);

"Спортинг" (Португалия) 22:00 "Абердин" (Шотландия).

Матчи отдаленных конкурентов Украины в Таблице коэффициентов - представителей Дании. Нидерланды и Бельгию, от которых отставание более трех баллов, а также Сербию, которую опережаем более чем на три балла, как конкурентов не рассматриваем.

"Виктория" (Чехия) 19:00 "Сендериске" (Дания)

"Копенгаген" (Дания) 21:00 "Пяст" (Польша).

Расписание всех матчей: