Капитан Фенербахче: Мы обязательно должны выиграть у Динамо

Вратарь и капитан турецкого "Фенербахче" Алтай Байындыр, комментируя победу своей команды над "Истанбулспором" (5:2) в очередном туре чемпионата Турции, рассказал о настрое на матч с киевским "Динамо" в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Победы всегда важны и ценны. Мы очень рады, что сегодня выиграли. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе — будем и в дальнейшем побеждать и забивать при этом много мячей.

В этом заслуга не только команды, но и нашего главного тренера Жорже Жезуша. Он всегда поддерживает нас. Мы стараемся играть на поле по его системе и делаем все возможное. Один из главных компонентов этой системы — стремиться побеждать в каждом матче.

Впереди нас ждет матч с киевским "Динамо" в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нём. Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить своё выступление в еврокубках", — сказал Байындыр.