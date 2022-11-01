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Капитан Фенербахче: Мы обязательно должны выиграть у Динамо

Лига Европы
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Турки серьезно настроены на заключительный матч тура

Капитан Фенербахче: Мы обязательно должны выиграть у Динамо

Фото: haberturk.com

Новина українською

Вратарь и капитан турецкого "Фенербахче" Алтай Байындыр, комментируя победу своей команды над "Истанбулспором" (5:2) в очередном туре чемпионата Турции, рассказал о настрое на матч с киевским "Динамо" в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги Европы.

"Победы всегда важны и ценны. Мы очень рады, что сегодня выиграли. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе — будем и в дальнейшем побеждать и забивать при этом много мячей.

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В этом заслуга не только команды, но и нашего главного тренера Жорже Жезуша. Он всегда поддерживает нас. Мы стараемся играть на поле по его системе и делаем все возможное. Один из главных компонентов этой системы — стремиться побеждать в каждом матче.

Впереди нас ждет матч с киевским "Динамо" в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нём. Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить своё выступление в еврокубках", — сказал Байындыр.

Матч "Динамо" - "Фенербахче" пройдет 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.

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В статье: Фенербахче (Стамбул) Динамо (Киев)
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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