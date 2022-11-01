Лига Европы - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Капитан Фенербахче: Мы обязательно должны выиграть у Динамо
Турки серьезно настроены на заключительный матч тура
Фото: haberturk.com
Вратарь и капитан турецкого "Фенербахче" Алтай Байындыр, комментируя победу своей команды над "Истанбулспором" (5:2) в очередном туре чемпионата Турции, рассказал о настрое на матч с киевским "Динамо" в заключительном, 6-м туре группового этапа Лиги Европы.
"Победы всегда важны и ценны. Мы очень рады, что сегодня выиграли. Я надеюсь, что мы продолжим в том же духе — будем и в дальнейшем побеждать и забивать при этом много мячей.
В этом заслуга не только команды, но и нашего главного тренера Жорже Жезуша. Он всегда поддерживает нас. Мы стараемся играть на поле по его системе и делаем все возможное. Один из главных компонентов этой системы — стремиться побеждать в каждом матче.
Впереди нас ждет матч с киевским "Динамо" в Лиге Европы. Мы обязательно должны победить в нём. Надеюсь, нам удастся добиться этой цели, чтобы наиболее оптимальным образом продолжить своё выступление в еврокубках", — сказал Байындыр.
Матч "Динамо" - "Фенербахче" пройдет 3 ноября в Кракове. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00.
Популярное сейчас
- Обидчик сборной Украины хочет сменить название после ЧМ-2022
- Два героя Динамо и стабильный Пихаленок. Символическая сборная десятого тура УПЛ
- Потенциально переломный и криминальный. Итоги 12-го тура Серии А
- Бразилец МЮ устроил цирковой номер в игре с Шерифом. Тренер заменил его в перерыве - ВИДЕО
- Шварценеггер встретился с Kalush Orchestra и примерял розовую панаму
- Семейная идиллия. Александр и Влада Зинченко поделились милой фотосессией з дочерью. ФОТО