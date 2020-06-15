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СМИ: Братья Эрнандес могут воссоединиться в ПСЖ
Оба - воспитанники мадридского футбола
Совсем недавно появилась информация, что французский "ПСЖ" может подписать Тео Эрнандеса. Однако помимо этого они рассматривают также трансфер его брата.
Как сообщает Cadena SER, победитель Лиги 1 уже вступил в переговоры с Люка Эрнандесом. Его рассматривают в качестве замены Тьяго Силвы, который покинет клуб.
Прошлым летом "Бавария" выплатила за француза 80 миллионов евро. Трансфер не оправдывает себя и Люка провел лишь 16 матчей. Отметим, что оба брата начинали карьеру в мадридском "Атлетико".
Ранее спортивный директор парижан заявлял, что летом в клубе не будет нового тренера.