Шальке и Боруссия Д. Соседи по турнирной таблице, разделенные финансовой пропастью

На прошлой неделе компания Deloitte опубликовала новый рейтинг доходности футбольных клубов. В первую двадцатку вошли три клуба из Бундеслиги: “Бавария” (660.1 млн евро), “Боруссия” Дортмунд (377.1) и “Шальке” (324.8).

“Бавария” недосягаема, а вот разница между между Дортмундом и “Шальке” небольшая – всего 50 миллионов евро. Может создаваться впечатление, что оба клуба находятся в одной финансовой категории. Однако это совсем не так. Deloitte учитывает только поступления в казну клубов от телеправ, коммерческой деятельности и доходов в день матча. Работа на трансферном рынке во внимание не принимается, а именно здесь кроется главное различие между “Шальке” и “Боруссией”.

Один пример. Летом “Шальке” был в поисках нападающего. “Кнаппен” пытались подписать Патрика Шика, Андре Силву, Жан-Кевина Огюстена, Дженка Тосуна и Мариано Диаса, но все они выбрали другие клубы или остались в прежних. “Шальке” не удалось купить даже такого форварда как Сила Вамангитука из команды Лиги 2 “ФК Париж”. Второлиговый “Штутгарт” смог за него заплатить восемь миллионов евро, а “Шальке” нет.

В “Шальке” понимали, что у команды есть проблемы с комплектацией в атаке и опасения боссов клуба подтвердились в первой половине сезона: основной нападающий Гвидо Бургшталлер не забил ни одного гола, ноль мячей также было у Марка Ута, Рабби Матондо забил гол, а Ахмед Кутуджу – два. Лучше всех себя проявил Бенито Раман (четыре гола и три ассиста), но он начал забивать только в конце ноября.

Итак, зимой “Шальке” вновь вышел на трансферный рынок и… арендовал австрийского форварда Михаэля Грегорича, который в первом круге сидел на лавке запасных “Аугсбурга” и не отметился ни одним результативным действием.

На “Вестфаленштадионе”, в 32 километрах от домашней арены “Шальке”, также чувствовалась нехватка “наконечника”. Атакующие хавы BVB каждый матч создают немало моментов, но их некому реализовывать. Пако Алькасер, если не лечился от травм, то был не в форме. Как и “Шальке”, “Боруссия” зимой вышла на трансферный рынок за нападающим. И подписала Эрвинга Холанда.

Грегорич и Холанд дебютировали идеально. Норвежец забил три гола “Аугсбургу” за двадцать минут, а новичок “Шальке” тоже оформил своеобразный хет-трик. В победном матче с “Боруссией” М он вынес мяч с линии своих ворот при счете 0:0, отдал голевой пас и затем забил сам. Однако игра Грегорича никогда не будет вызывать такого ажиотажа, как каждое касания мяча Холанда, а “Шальке” в ближайшее время не сможет совершать такие громкие трансферы, как “Боруссия” Дортмунд.

Причина проста. Продажи футболистов. За последние пять сезонов “Боруссия” продала игроков на 620 миллионов евро, “Шальке” – на 187. Трансферное сальдо Дортмунда за этот период составляет +133 млн евро, “кнаппен” – минус 29 миллионов. “Боруссия” находит талантливых футболистов, развивает их и перепродает с большой прибылью. “Шальке” только работает себе в убыток.

Легко винить во всем экс-спортивного директора “Шальке” Кристиана Хайделя, но во многом именно его просчеты привели к тому, что гельзенкирхенцы вынуждены экономить. Хайдель не заключил вовремя новый контракт с Нюбелем, и талантливый вратарь летом станет игроком “Баварии”, а “Шальке” останется ни с чем. Также в качестве свободных агентов клуб покинули такие футболисты как Горетцка, Матип, Колашинац и Мейер. Transfermarkt оценивает их суммарную стоимость в 136 миллионов евро, и все это деньги, которые недополучил “Шальке”.

Это абстрактные потери, но не лучше обстоит ситуация и с реальными. Бреэль Эмболо был куплен у “Базеля” за 27 миллионов, а через три года продан Гладбаху за 10. Шестнадцатимиллионный Себастьян Руди отправился в аренду в “Хоффенхайм” (право выкупа – шесть миллионов) спустя сезон после покупки. “Ньюкасл” арендовал Бенталеба с правом выкупа за десять миллионов евро, а “Шальке” покупал его за 19. Евгений Коноплянка стоил клубу 12.5 млн евро, а продали его всего лишь за полтора. И так далее.

Йохен Шнайдер, который сменил уволенного Хайделя, совершил летом несколько удачных сделок (Кабак, Раман, Кенни), но лучшим его трансфером стал Дэвид Вагнер, экс-тренер “Хаддерсфилда”. Перед стартом сезона у руководства и болельщиков были сдержанные ожидания, и Вагнер получил возможность работать без внешнего давления. Работая в спокойной и благоприятной обстановке новый тренер “Шальке” смог выстроить очень эффективную контратакующую модель игры и вернуть уверенность многим футболистам, которые были психологически подавлены после провального сезона 18/19.

Несомненно, “Боруссия” богаче “Шальке”. Однако первый тур после зимней паузы, показал, насколько Дортмунд проблемнее своих соседей. Вопиющие индивидуальные ошибки и отсутствие концентрации, которые преследуют команду на протяжении всего сезона, привели к тому, что “Боруссия” проигрывала 1:3 “Аугсбургу”, и игра изменилась только после вторжения на поле феноменального Холанда. Совсем другая картина была в матче “Шальке”. Приверженность своему плану, полная самоотдача и решимость позволили “кнаппен” впечатляюще переиграть “Боруссию” Менхенгладбах.

В Дортмунде все еще мечтают о чемпионстве, в Гельзенкирхене большим успехом будет считаться и путевка в Лигу Европы. Однако дистанцию в 18 туров команды прошли с одинаковым результатом: 33 очка. Как будто и нет никакого финансового разрыва.