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Ювентус - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Италии

Италия
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Ювентус - Лацио видео LIVE трансляция

Ювентус - Лацио: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция матча за Суперкубок Италии
Новина українською

В Италии уже становится хорошей традицией проводить матч за Суперкубок страны зимой. В 2019 году поединок пройдёт перед Новым годом в самом большом городе Саудовской Аравии, Эр-Рияде.

Как обычно, трофей будет разыгран между чемпионом страны и обладателем кубка: "Ювентус" прошлый сезон завершил победой в Серии А, а в другом турнире триумфатором оказалася как раз "Лацио".

Напомним, что на этой неделе нападающий "Юве" Криштиану Роналду отметился уникальным голом.

Суперкубок Италии 2019 состоится в воскресенье, 22 декабря, а начало поединка в 18:45 по киевскому времени.

"Ювентус" - "Лацио" смотрите онлайн бесплатно прямо в этой новости в плеере ниже. Также вы можете следить за игрой в текстовой трансляции на UA-Футбол здесь - это самый удобный способ просмотра поединка, если вы в дороге или по каким-то другим причинам не можете увидеть видеотрансляцию.

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В статье: Ювентус (Турин) Лацио (Рим)
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