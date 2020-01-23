Лукас Пакета хочет покинуть Милан

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета хочет покинуть команду уже в это трансферное окно. Об этом сообщают Sky Sport Italia и Calciomercato.com.

Игрок не попал в заявку клуба на завтрашний матч против "Брешии". СМИ уверяют, что он лично попросил об этом Пиоли, так как ищет новую команду.

Ранее в его подписании был заинтересован "ПСЖ". Парижане даже готовы отправить в Италию Дракслера. "Милан" хочет получить за бразильца 35 миллионов.

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В текущем сезоне Пакета сыграл 14 матчей, однако в большинстве случаев выходил на замену.