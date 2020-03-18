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План Б? Наполи может подписать иранского форварда в качестве альтернативы Йовичу

Италия
(1 голосов)

Сердар сейчас в неплохой форме

План Б? Наполи может подписать иранского форварда в качестве альтернативы Йовичу
UA-Футбол
Новина українською

Руководство "Наполи" рассматривает вариант усиления линии атаки. По прошлым данным, в их планы входило подписание Луки Йовича.

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Однако, в случае провала этого трансфера, был разработан план Б. На повышение из "Зенита" в "Наполи" может отправиться Сердар Азмун.

Иранец сейчас в неплохой форме и его статистика это подтверждает - на его счету 14 голов в 27 матчах. Трансферная стоимость Азмуна оценивается в 18 миллионов евро.

Отметим, что "Наполи" ищет нового форварда из-за возможного ухода Мертенса и Кальехона, у которых заканчиваются контракты.

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В статье: Зенит (Санкт-Петербург) Наполи (Неаполь) Сердар Азмун Лука Йович
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Комментарии (2)
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Napoli
18.03.2020 в 19:49
Сомневаюсь, что Наполи нужен этот шлак. На место Милика нужен подходящий игрок. Да и связка форвардов Петанья-Азмун привет только к Серии Б
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Napoli
18.03.2020 в 19:41
Источник, пожалуйста
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