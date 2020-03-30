Агент Мартинеса: Другие бы не спали по ночам из-за интереса Барселоны, а Лаутаро счастлив в Интере

Агент Лаутаро Мартинеса высказался о нарастающем интересе к его клиенту со стороны "Барселоны".

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"Говорят, что "Барселона" проявляет интерес к Лаутаро. Сейчас не происходит ничего конкретного. Другие бы по ночам не спали из-за такого. Он никогда не звонит, чтобы спросить об этих слухам, а просто делает свою работу.

На данный момент ни один интерес от любого клуба не подтвержден. Лаутаро не думает об этом, он хочет играть и забивать голы. Он счастлив в "Интере", - приводит слова агента Radio del Plata.

Напомним, что летом клаусула Мартинеса будет равна 111 миллионам. В текущем сезоне он забил 16 голов в 31-м матче.