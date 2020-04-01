Ювентус продлил контракт с основным полузащитником

"Ювентус" продлил контракт на один сезон с Блезом Матюиди. Об этом сообщает итальянская версия портала Goal.

Соглашение с французом истекало этим летом, но в его контракте был пункт о пролонгации на один сезон. Именно этим и воспользовались "зебры".

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Возможно, "Ювентус" не захотел бесплатно терять опытного футболиста. Однако, есть вероятность, что летом он все же будет продан в другой клуб.

Стоит напомнить, что Матюиди стал вторым игроком туринской команды, который заразился коронавирусом.