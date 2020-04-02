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Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов

Италия
(1 голосов)

Португалец обошел Месси

Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов
UA-Футбол
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Несмотря на то, что "Ювентус" временно урезал зарплату футболистам, Криштиану Роналду сможет поставить еще один рекорд. Об этом сообщает Business Insider.

Португальский форвард уже в 2020-м году заработает свой первый миллиард долларов за карьеру. Благодаря этому он станет первым игроком, который достиг этой отметки.

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Если брать спорт целиком, то Криштиану - лишь третий спортсмен, кто достигнет показателя. Его обогнали Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мэйуэзер (бокс).

Отметим, что сейчас Роналду получает порядка 31 миллиона евро в год.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Флойд Мэйуэзер Тайгер Вудс
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Комментарии (1)
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Инспектор ( )
02.04.2020 в 19:03
Может единственный кто заслужил
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