Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов

Несмотря на то, что "Ювентус" временно урезал зарплату футболистам, Криштиану Роналду сможет поставить еще один рекорд. Об этом сообщает Business Insider.

Португальский форвард уже в 2020-м году заработает свой первый миллиард долларов за карьеру. Благодаря этому он станет первым игроком, который достиг этой отметки.

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Если брать спорт целиком, то Криштиану - лишь третий спортсмен, кто достигнет показателя. Его обогнали Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мэйуэзер (бокс).

Отметим, что сейчас Роналду получает порядка 31 миллиона евро в год.