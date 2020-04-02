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Роналду станет первым в истории футболистом, который заработает миллиард долларов
Португалец обошел Месси
Несмотря на то, что "Ювентус" временно урезал зарплату футболистам, Криштиану Роналду сможет поставить еще один рекорд. Об этом сообщает Business Insider.
Португальский форвард уже в 2020-м году заработает свой первый миллиард долларов за карьеру. Благодаря этому он станет первым игроком, который достиг этой отметки.
Если брать спорт целиком, то Криштиану - лишь третий спортсмен, кто достигнет показателя. Его обогнали Тайгер Вудс (гольф) и Флойд Мэйуэзер (бокс).
Отметим, что сейчас Роналду получает порядка 31 миллиона евро в год.