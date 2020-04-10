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Рангник отрицает любые договоренности с Миланом
Однако в любой момент может появится
Ральф Рангник, в интервью порталу MDR, исключает наличие любых договоренностей с "Миланом".
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"Это все неправда. Было какие-то бесполезные запросы, но заявления о наличии договоренностей абсолютно неправдивы", - заявил немецкий наставник.
Ранее сообщалось, что также на пост тренера "Милана" рассматривается Эмери.
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