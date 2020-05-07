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Интер заинтересован трансфером Алабы
Австриец все ближе к уходу
Будущее Давида Алабы в "Баварии" остается под большим вопросом. Опытный защитник в текущем сезоне играет не на родной позиции и неизвестно останется ли он в клубе еще на сезон.
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Как сообщает Sport1, шатким положением австрийца готов воспользоваться "Интер". Антонио Конте, ищущий нового крайнего защитника, хотел бы видеть Алабу в своей команду.
Отметим, что на данный момент, "Реал" - главный претендент на Давида.
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