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Интер заинтересован трансфером Алабы

Италия
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Австриец все ближе к уходу

Интер заинтересован трансфером Алабы
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Будущее Давида Алабы в "Баварии" остается под большим вопросом. Опытный защитник в текущем сезоне играет не на родной позиции и неизвестно останется ли он в клубе еще на сезон.

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Как сообщает Sport1, шатким положением австрийца готов воспользоваться "Интер". Антонио Конте, ищущий нового крайнего защитника, хотел бы видеть Алабу в своей команду.

Отметим, что на данный момент, "Реал" - главный претендент на Давида.

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В статье: Давид Алаба Бавария (Мюнхен) Интер (Милан)
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