Италия
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Серия А будет завершена раундом плей-офф, если сезон будет вновь остановлен
Но речь не идет о чемпионстве
Федедерация футбола Италии сегодня приняла решения касательно вероятного завершения Серии А.
Если сезон будет во второй раз остановлен из-за коронавируса, команды, которые покинут Серию А и которые будут лидерами Серии Б, проведут раунд плей-офф. Такой же сценарий касается лиг статусом ниже.
Отметим, что сейчас неизвестна судьба чемпионства Серии А. Нет вероятности, что будет проведен раунд плей-офф за Скудетто.
Уже в ближайшее время клубы Серии А начнут групповые тренировки.
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