Серия А будет завершена раундом плей-офф, если сезон будет вновь остановлен

Федедерация футбола Италии сегодня приняла решения касательно вероятного завершения Серии А.

Если сезон будет во второй раз остановлен из-за коронавируса, команды, которые покинут Серию А и которые будут лидерами Серии Б, проведут раунд плей-офф. Такой же сценарий касается лиг статусом ниже.

Отметим, что сейчас неизвестна судьба чемпионства Серии А. Нет вероятности, что будет проведен раунд плей-офф за Скудетто.

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Уже в ближайшее время клубы Серии А начнут групповые тренировки.