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Пауло Мальдини перенес операцию

Италия
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Камни из почек – удалены

Пауло Мальдини перенес операцию
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Технический директор итальянского "Милана" Паоло Мальдини пропустил встречу боссов клуба с командой, которая состоялась 10 июня.

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По информации Football Italia со ссылкой на Milan News, функционер в день мероприятия был на операции по удалению камней из почек. Вчера он уже присутствовал на тренировке команды перед полуфиналом Кубка Италии с туринским "Ювентусом".

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Как сообщает источник, 51-летний Мальдини уже вернулся к работе. Напомним, что Паоло занимает пост в руководстве "россонери" с 2018 года. На протяжении всей карьеры, с 1984-го по 2009 год, итальянец выступал исключительно за "Милан".

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В статье: Паоло Мальдини
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Источник:
Football Italia

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