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Официально: Мертенс продлил контракт с Наполи
Решил остаться легендой неаполитанцев
Свершилось! Дрис Мертенс все таки поставил подпись под новым контрактом с "Наполи", завершив очень долгую эпопею.
Новая сделка расчитана до сезона 2021/22. На прошлых выходных 33-летний форвард забил свой 122-й гол за "Наполи", стал лучшим бомбардиром в истории коллектива. Теперь у него будет два сезона, чтобы улучшить показатель.
ONE OF US!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) June 17, 2020
@dries_mertens14
https://t.co/hzYqsw6GLT
#ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/oORzbSBklX
Отметим, что за прошедший год бельгиец получил много предложений и близок к переходу в "Интер".