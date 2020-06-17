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Официально: Мертенс продлил контракт с Наполи

Италия
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Решил остаться легендой неаполитанцев

Официально: Мертенс продлил контракт с Наполи
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Свершилось! Дрис Мертенс все таки поставил подпись под новым контрактом с "Наполи", завершив очень долгую эпопею.

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Новая сделка расчитана до сезона 2021/22. На прошлых выходных 33-летний форвард забил свой 122-й гол за "Наполи", стал лучшим бомбардиром в истории коллектива. Теперь у него будет два сезона, чтобы улучшить показатель.

Отметим, что за прошедший год бельгиец получил много предложений и близок к переходу в "Интер".

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В статье: Наполи (Неаполь) Дрис Мертенс
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