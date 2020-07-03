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Кавани в ближайшее время должен подписать контракт с Ромой

Италия
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Кавани в ближайшее время должен подписать контракт с Ромой
UA-Футбол
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Эдинсон Кавани получил статус свободного агента, после того как истек его контракт с "ПСЖ". Но долго уругваец без клуба не пробудет.

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По данным журналиста Себаса Джованелли, он практически полностью согласовал контракт с "Ромой". Есть вероятность, что сделка между сторонами будет подписана в вторник-среду.

Для Эдинсона это будет не первый опыт игры в Италии. Именно в Серии А он стал известен всей Европе, играя сначала за "Палермо", а после за "Наполи".

Отметим, что также "Рома" полностью согласовала контракт с форвардом "Челси".

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В статье: Эдинсон Кавани Рома (Рим)
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