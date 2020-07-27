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Милан приготовил четырехлетний контракт для одного из лидеров
Полузащитника уже сватают в Германию
Недавно появилась информация, что Хакан Чалханоглу может покинуть "Милан". Руководство клуба хочет уберечь себя от ухода одного из лидеров.
Как сообщает Il Giornale, "россонери" в ближайшее время начнет переговоры с игроком о новом контракте. Они предложат ему четырехлетнюю сделку, по которой полузащитник будет получать 3-3,5 миллиона евро.
Хакан показывает отличную игру после карантина. На его счету четыре гола и три голевые передачи. Благодаря этому Стефано Пиоли получил новый контракт, а "Милан" добыл семь побед.
Ранее была информация, что итальянцы хотят подписать форварда "Реала".