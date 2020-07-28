А как же Золотая Бутса? Роналду пропустит ближайший матч Ювентуса

В прошедшем туре итальянской Серии А "Ювентус" оформил чемпионский титул. А значит, можно немного дать отдохнуть лидерам.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Криштиану Роналду не сыграет против "Кальяри" в среду. Сарри намерен дать португальцу отдых, чтобы тот был готов к матчам Лиги Чемпионов.

Что интересно, Роналду ведет борьбу с Чиро Иммобиле за Золотую Бутсу. У итальянца 34 гола, в то время как у семерки "Юве" - 31.

Отметим, что также игру против "Кальяри" пропустит Пауло Дибала. Помимо этого, он может не сыграть в Лиге Чемпионов.