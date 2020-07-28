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А как же Золотая Бутса? Роналду пропустит ближайший матч Ювентуса

Италия
(1 голосов)

Лидеру тоже нужен отдых

А как же Золотая Бутса? Роналду пропустит ближайший матч Ювентуса
UA-Футбол
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В прошедшем туре итальянской Серии А "Ювентус" оформил чемпионский титул. А значит, можно немного дать отдохнуть лидерам.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, Криштиану Роналду не сыграет против "Кальяри" в среду. Сарри намерен дать португальцу отдых, чтобы тот был готов к матчам Лиги Чемпионов.

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Что интересно, Роналду ведет борьбу с Чиро Иммобиле за Золотую Бутсу. У итальянца 34 гола, в то время как у семерки "Юве" - 31.

Отметим, что также игру против "Кальяри" пропустит Пауло Дибала. Помимо этого, он может не сыграть в Лиге Чемпионов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Кальяри
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Комментарии (10)
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Algrab (Костопiль)
28.07.2020 в 18:40
Ось і накрилася мідним баняком теорія змови монреальського оленя про те, що КР штучно тягнуть до Золотої Бутси. Чи не так, оленю?
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+6
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 19:52
Ось і накрилися іржавим тазом чергова побрехенька оленя з Костопіля про те, що, начебто я колись казав про те, що португальскій пенсіонер колись здобуде золоту бутсу...Навпаки, я завжди казав, що цього дідка не врятують навіть і пенальті у кожному матчі... Чи не так, тупий оленю?
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0
-1
Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 18:27
Всё верно. КР играет ради команды, а не так как кое-кто.
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+5
-5
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 18:29
Смешно... Продолжай...
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+3
-6
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 18:26
Португальский старичок устал....И, в целом, это верное решение. В данном случае командный интерес поставлен выше интереса отдельного игрока. И это правильно.
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+4
-5
Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 18:29
Устал барселонский старичок, еле передвигая маленькие ножки по травке, будучи на 2.5 года младше, но резко сдав в этом сезоне. Артрит даёт о себе знать. Не говоря уже о аутизме.
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+5
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 18:30
Уж ты... ты знаком с медицинской карточкой лучшего футболиста мира? Или просто так дурканул, от злости?
+3
-5
Dr. House (Подолье)
28.07.2020 в 18:31
Как говорят, симптомы на лицо не только у тебя, болезненный
+3
-1
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.07.2020 в 19:56
Учитывая тот факт, болезненный, что ты мое лицо никогда не видел, ты видишь лишь свою грустную физиономию в зеркале, можно уверенно делать вывод о том, что ты рассказываешь о своих симптомах. Поэтому, лечись, болезненный... Не отвлекайся... В моих планах преподать тебе ещё много уроков жизни...
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Alex7Chapman (Кропивницький)
28.07.2020 в 19:11
тільки Мессі грає у Барсі "неспеша" і видихається завжди невчасно, не витримуючи 90+ ігрового часу, на відміну від Дельфіна, котрий незалежно від сили суперника та статусності матчу, ЛЧ, ліга чи кубок, грає на межі людських можливостей, для Роналдо 90 хвилин матчу - це лише розігрів, подібно денному тренуванню, а в екстратаймі, CR7 рвав Барсу, немов то колхоз Нивки зі збірною Бразилії зразка 60-70 рр грав!
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+2
-1


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