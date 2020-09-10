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"Дважды не думал". Коларов прокомментировал свой переход в Интер

Италия
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Теперь будет работать с Конте

"Дважды не думал". Коларов прокомментировал свой переход в Интер
UA-Футбол
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Сербский защитник Александер Коларов прокомментировал свой переход в миланский "Интер".

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"Несколько раз я вел переговоры с "Интером" и вот я перешел сюда. Для меня это был легкий выбор и я дважды не думал. Мне хорошо известны многие игроки клуба, так как мы часто пересекались на поле.

Конте определенно повлиял на мой выбор. Он выиграл чемпионство в первый год в Англии, а сейчас вывел "Интер" на новый уровень. Надеюсь, что вместе мы достигнем многого", - приводит слова серба Inter TV.

Дебютировать в новом клубе Коларов сможет 26-го сентября, игрой против "Фиорентины".

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В статье: Александар Коларов Интер (Милан)
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