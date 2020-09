"Дважды не думал". Коларов прокомментировал свой переход в Интер

Сербский защитник Александер Коларов прокомментировал свой переход в миланский "Интер".

"Несколько раз я вел переговоры с "Интером" и вот я перешел сюда. Для меня это был легкий выбор и я дважды не думал. Мне хорошо известны многие игроки клуба, так как мы часто пересекались на поле.

Конте определенно повлиял на мой выбор. Он выиграл чемпионство в первый год в Англии, а сейчас вывел "Интер" на новый уровень. Надеюсь, что вместе мы достигнем многого", - приводит слова серба Inter TV.

