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"Дважды не думал". Коларов прокомментировал свой переход в Интер
Теперь будет работать с Конте
Сербский защитник Александер Коларов прокомментировал свой переход в миланский "Интер".
"Несколько раз я вел переговоры с "Интером" и вот я перешел сюда. Для меня это был легкий выбор и я дважды не думал. Мне хорошо известны многие игроки клуба, так как мы часто пересекались на поле.
Конте определенно повлиял на мой выбор. Он выиграл чемпионство в первый год в Англии, а сейчас вывел "Интер" на новый уровень. Надеюсь, что вместе мы достигнем многого", - приводит слова серба Inter TV.
????️ | INTERVIEW— Inter (@Inter_en) September 10, 2020
"It wasn't a hard decision to say yes to Inter, I want to give it my all and win with this team" ????️
The first interview from Aleksandar #Kolarov as a Nerazzurri player ????????????#WelcomeKolarov #NotForEveryone ⚫???? pic.twitter.com/nCgXEHU2ft
Дебютировать в новом клубе Коларов сможет 26-го сентября, игрой