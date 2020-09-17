Президент Интера: Месси? Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта

Президент миланского "Интера" Стивен Чжан уверяет, что его клуб не претендовал на Лео Месси, когда тот планировал уйти из "Барселоны".

"Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта. По крайней мере, сейчас. Инновации, планирование, постоянный рост, экономическая стабильность - наши краеугольные камни.

Следуя по этому пути, который требует долгосрочного планирования, мы придем к запланированным результатам и целям, мы вернем "Интер" на вершину", - приводит его слова Goal.

Отметим, что летом "Интер" уже совершил несколько трансферов - были подписаны Коларов и Хакими.