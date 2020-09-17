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Президент Интера: Месси? Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта

Италия
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Сейчас у них другие приоритеты

Президент Интера: Месси? Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта
UA-Футбол
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Президент миланского "Интера" Стивен Чжан уверяет, что его клуб не претендовал на Лео Месси, когда тот планировал уйти из "Барселоны".

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"Такие инвестиции не могут быть частью нашего проекта. По крайней мере, сейчас. Инновации, планирование, постоянный рост, экономическая стабильность - наши краеугольные камни.

Следуя по этому пути, который требует долгосрочного планирования, мы придем к запланированным результатам и целям, мы вернем "Интер" на вершину", - приводит его слова Goal.

Отметим, что летом "Интер" уже совершил несколько трансферов - были подписаны Коларов и Хакими.

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В статье: Лионель Месси Интер (Милан) Стивен Чжан
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