Выбрал 9-й номер. Ювентус официально представил Морату

На этой неделе "Ювентус" провернул трансфер Альваро Мораты. Испанский форвард спустя четыре года вернулся в стан "зебр".

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Сегодня Альваро официально был представлен в качестве игрока новой/старой команды. Стал известен его игровой номер - он будет играть с девяткой на спине. До этого этой цифрой владел Гонсало Игуаин.