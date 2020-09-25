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Выбрал 9-й номер. Ювентус официально представил Морату

Италия
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Испанец снова будет играть в Турине

Выбрал 9-й номер. Ювентус официально представил Морату
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На этой неделе "Ювентус" провернул трансфер Альваро Мораты. Испанский форвард спустя четыре года вернулся в стан "зебр".

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Сегодня Альваро официально был представлен в качестве игрока новой/старой команды. Стал известен его игровой номер - он будет играть с девяткой на спине. До этого этой цифрой владел Гонсало Игуаин.

Отметим, что "Атлетико" уже нашел замену Морате.

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В статье: Ювентус (Турин) Альваро Мората
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