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Выбрал 9-й номер. Ювентус официально представил Морату
Испанец снова будет играть в Турине
На этой неделе "Ювентус" провернул трансфер Альваро Мораты. Испанский форвард спустя четыре года вернулся в стан "зебр".
Сегодня Альваро официально был представлен в качестве игрока новой/старой команды. Стал известен его игровой номер - он будет играть с девяткой на спине. До этого этой цифрой владел Гонсало Игуаин.
«É l’opportunità della mia vita». Le parole di @AlvaroMorata all'inizio di questa nuova avventura in bianconero ⚫️⚪ https://t.co/66sjiAUWFv— JuventusFC (@juventusfc) September 25, 2020
️#MoreMorata pic.twitter.com/aTaDBmbdLY
Отметим, что "Атлетико" уже нашел