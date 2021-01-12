Время для ротации. Пирло пообещал выпустить Буффона и Кьеллини в кубковом матче

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло посетил пресс-конференцию накануне кубковой игры против "Дженоа". Он обещает ротацию.

"Пауло Дибала завтра не сыграет, а участие Кьезы и Маккени пока что под вопросом. Нам нужно внимательно изучить форму игроков и решить, кто готов сыграть, а кто еще травмирован.

В последние дни активно тренируется Джорджо Кьеллини и он выйдет завтра. А Джиджи (Буффон) займет место в воротах", заявил Пирло.

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