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Тренер Интера прокомментировал конфликт Лукаку и Ибрагимовича
Конте высказал свое мнение о ситуации в кубковом поединке
Главный тренер "Интера" Антонио Конте высказался о конфликте, который возник между нападающим "Интера" Ромелу Лукаку и форвардом "Милана" Златаном Ибрагимовичем во время четвертьфинала Кубка Италии (1:2).
"Я был игроком, поэтому знаю, что во время игры может вспыхнуть гнев и возникают ситуации, когда ты злишься. Главное правильно контролировать свой гнев. Было приятно видеть Ромелу таким сосредоточенным. У Ибрагимовича есть решимость победителя воина, и я думаю, что Ромелу растет в это аспекте. Честно говоря, я рад видеть его таким воодушевленным", - приводит слова Конте Football Italia.
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