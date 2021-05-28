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Президент Лацио – об уходе Индзаги: Мы договорились и пожали руки, а за ночь Симоне передумал
Вот это поворот
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент римского "Лацио" Клаудио Лотито прокомментировал решение алленаторе команды Симоне Индзаги не продлевать контракт с "орлами".
"Я разочарован. Он изменил свое мнение за ночь. Контракт был готов, я его даже подписал. Ему оставалось связаться с секретарем и тоже подписать документ, однако он передумал. Симоне сказал мне, что переспал с этой мыслью и изменил свое решение. Мы провели вместе семь часов, обо всем договорились, пожали руки".
"Однако на следующее утро он позвонил, мы вновь встретились, и он сообщил мне, что у него больше нет стимула, он больше не сможет должным образом управлять командой. Когда вам такое говорят, думаете ли вы о том, чтобы продолжить работу с человеком? Естественно, если бы я услышал это вчера вечером, то не готовил бы контракт со своей подписью".
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