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Лучший игрок Евро-2020 попрощался с Миланом

Италия
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Джиджи готовится к переезду в Париж

Лучший игрок Евро-2020 попрощался с Миланом

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Уже экс-голкипер "Милана" Джанлуиджи Доннарумма написал прощальное письмо "россонери". Летом он сменит клубную прописку.

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"Настало время, чтобы попрощаться. Это действительно нелегко и одного сообщения определенно недостаточно, чтобы все объяснить и передать словами самые глубокие чувства.

Я могу сказать, что иногда это правильный выбор, чтобы столкнуться с различными препятствиями, расти, совершенствоваться.

Все "россонери", которых я встречал на своем пути, навсегда останутся в моем сердце, как важная часть жизни. Я желаю "Милану" успехов и я делаю от всего сердца, из-за привязанности, которая связывает меня с клубом. Это не смогут стереть расстояние и время", - написал Джиджи в социальных сетях.

Доннарумма отказался продлевать контракт с "Миланом", который заканчивается текущим летом. В составе родного клуба он отыграл 251 матч, пропустив 266 голов.

Напомним, что Доннарумма был признан лучшим игроком прошедшего Евро-2020.

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В статье: Милан Джанлуиджи Доннарумма
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