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Аталанта Малиновского продлила контракт с главным тренером

Италия
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Аталанта Малиновского продлила контракт с главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с итальянским клубом.

Новое соглашение с 63-летним специалистом будет рассчитано до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Предыдущий договор истекал после завершения текущего сезона.

Итальянский наставник возглавляет "Аталанту" с 2016 года. В нынешнем сезоне клуб из Бергамо занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко.

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К слову, за бергамасков играет украинский полузащитник Руслан Малиновский. Также итальянскому клубу принадлежат права на Виктора Коваленко, который арендован "Специей".

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Atalanta YouTube

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