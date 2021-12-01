Аталанта Малиновского продлила контракт с главным тренером

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с итальянским клубом.

Новое соглашение с 63-летним специалистом будет рассчитано до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.

Atalanta have reached an agreement with head coach Gian Piero Gasperini to extend the contract until June 2024 with with an option to extend by a further year. Deal signed and completed. ???????????? #Atalanta @SerieA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2021

Предыдущий договор истекал после завершения текущего сезона.

Итальянский наставник возглавляет "Аталанту" с 2016 года. В нынешнем сезоне клуб из Бергамо занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко.

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К слову, за бергамасков играет украинский полузащитник Руслан Малиновский. Также итальянскому клубу принадлежат права на Виктора Коваленко, который арендован "Специей".