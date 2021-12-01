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Аталанта Малиновского продлила контракт с главным тренером
Хорошие новости для украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини продлил контракт с итальянским клубом.
Новое соглашение с 63-летним специалистом будет рассчитано до июня 2024 года с опцией продления еще на один сезон.
???? Gian Piero #Gasperini: "Felice di aver prolungato"— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 30, 2021
???? "I'm happy with my contract extension"
Post-match reaction ???? https://t.co/nYzebqb5le#AtalantaVenezia #GoAtalantaGo ⚫️???? pic.twitter.com/UY1Gi2ixPw
Atalanta have reached an agreement with head coach Gian Piero Gasperini to extend the contract until June 2024 with with an option to extend by a further year. Deal signed and completed. ???????????? #Atalanta @SerieA— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 30, 2021
Предыдущий договор истекал после завершения текущего сезона.
Итальянский наставник возглавляет "Аталанту" с 2016 года. В нынешнем сезоне клуб из Бергамо занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 31 очко.
К слову, за бергамасков играет украинский полузащитник Руслан Малиновский. Также итальянскому клубу принадлежат права на Виктора Коваленко, который арендован "Специей".
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