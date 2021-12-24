Сборная мира-2021. Версия UA-Футбол. Правый центральный защитник

Феномены – это не только те, кто забивает, ассистирует, выигрывает все подряд. Отдельная категория футбольных уникальных личностей сформирована из тех, кто имеет недосказанность, несмотря на свою гениальность. На вершине этой пирамиды будет Златан Ибрагимович без звания победителя Лиги чемпионов. Где-то на фасаде – Хави Эрнандес, Андрес Иньеста, Роберт Левандовский без награды "Золотой мяч". А фундамент и опора этой пирамиды, как и каждой самобытной футбольной команды – это защитники. Те, чью работу не всегда оценивают по достоинству.

Для Симона Кьера попадание в символическую сборную года – минимальный минимум из того, что он заслужил своим добросовестным трудом. Поиграв в четырех топ-чемпионатах (Франция, Испания, Германия, Италия), он никогда не становился чемпионом. Он не был лучшим со своими командами и в Турции и на родине Дании, где, как принято считать, конкуренция не так высока, как в ведущих лигах Европы. В его списке трофеев нет даже победы в каком-либо из национальных кубков. Финал Кубка Турции, финал Кубка Короля (Испания), участие в матче за Суперкубок Испании. Но ни одного трофея.

Не стал исключительным и 2021-й год. Команды Симона Кьера по-прежнему кружились вокруг да около, останавливаясь аккуратно перед заветной целью. "Милан" стал вторым в невероятно конкурентном сезоне Серии А, а сборная Дании сквозь тернии пробилась в полуфинал чемпионата Европы. Другое дело, что даже эти результаты для обоих коллективов можно (и следует) позиционировать как прорыв. "Россонери" впервые после долгих лет стагнации выступили поистине на топ-уровне, а датчане дошли до полуфинала чемпионата Европы после двух поражений на старте группового этапа. Да и остановились не с падением на колени, а сохраняя гордую осанку. Пенальти имени Рахима Стерлинга и Данни Маккели до сих пор многие считают несправедливостью.

Симон Кьер стал одним из лидеров чемпионата Европы по усредненному показателю выигранных оборонных единоборств за матч – в среднем по девять. В трех из шести матчей турнира он выдавал показатели индекса полезных действий (300+). Лишь в одном из поединков чемпионата Европы отдавал передачи с точностью менее 86-ти процентов. Его 24 единоборства в поединке с Бельгией (54 процента успешных) остаются для него личным рекордом календарного года. Против сборной Чехии в четвертьфинале не допустил ни одной потери мяча, в остальных четырех поединках Евро-2020 терял снаряд максимум раз-два раза за игру. Только поединок с Финляндией выбился из общей картины – шесть потерь.

Но именно тот матч больше всего общественности и запомнился. В ходе его развития и по итогам всем было не до футбола из-за трагической ситуации с Кристианом Эриксеном. А второй самой популярной фамилией этой истории был Симон Кьер. Именно он предоставил партнеру первую медицинскую помощь на поле еще до прибытия медиков; именно он организовал живой щит перед телекамерами для защиты Эриксена от объективов; именно он утешал убитую горем жену Кристиана прямо на футбольном поле. Поистине, капитан.

Интересно, что после чемпионата Европы 2020 Симон Кьер установил еще одно уникальное для себя достижение в сборной: впервые в течение одного календарного года ему удалось забить в футболке Дании более одного мяча (в ворота Израиля и Молдовы). "Красно-белые" в доминантном стиле выиграли отбор к ЧМ-2022, одними из первых обеспечив себе участие в финальной части Мундиаля. Симон Кьер и дальше будет вести за собой национальную сборную.

Продолжится и его восхождение с "Миланом". Контракт 32-летнего датчанина действителен еще два с половиной года, так что молодой команде Стефано Пиоли (средний возраст – 26,9; восьмая с конца в лиге по этому компоненту) понадобится опыт этого аксакала. Уверенности в том, что с "Миланом" Кьер наконец-то возьмет какой-нибудь трофей, нет и быть не может, однако это не нивелирует гармонию этого союза. "Милану" пригодится его умение филигранно точно играть в пас (как, например, в матчах против "Болоньи" (96% точности), "Атлетико" (91% точности), "Кальяри" (94% точности) в этом сезоне). Пригодится его безумная заряженность на единоборства (как, например, в матчах против "Ливерпуля" (21), "Интера" (21), "Сассуоло" (16), "Аталанты" (15) этого сезона). Пригодится его чистота в работе с мячом (16 матчей этого сезона, - как за клуб, так и за сборную, - где он терял снаряд не более двух раз).

Симон Кьер – из тех футболистов, на которых можно полагаться. Спокойный, уравновешенный, умный, самоотверженный. Трудоголик высшего сорта. Тот, кто не способен эпатировать публику, но может привлекать к себе внимание классическим набором ценностей. Холодный ум и горячее сердце – такие часто остаются в тени, но никогда не оставляют равнодушия.

Альтернатива: Антонио Рюдигер

Продолжается пятый год пребывания Рюдигера на "Стэмфорд Бридж" и он, похоже, будет для немца последним. По крайней мере, руководство клуба и игрок не могут прийти к общему мнению относительно продления контракта, истекающего летом 2022-го. А скауты "синих" уже вроде как ищут немцу замену. Если Антонио уйдет и если сыграет правило, согласно которому лучше всего запоминается последнее слово, то футболист явно будет в выигрыше. В 2021-м году Рюдигер был основным в "Челси", переживая расцвет карьеры под руководством Томаса Тухеля. Суперкубок УЕФА, трофей Лиги чемпионов, второе место АПЛ – во всем прямая заслуга немца. После периода утраты уверенности, он снова стал той непроходимой стеной, о которую спотыкаются даже самые упорные нападающие мира.

В среднем Антонио Рюдигер в 2021-м календарном году проводил по десять единоборств за матч, выигрывая 63 процента из них. Почти в половине сыгранных матчей он выдавал более ста ТТД. В его активе участие в 29 голевых моментах, из которых четыре немец реализовал лично. С позиции защитника в этом году он отдал 23 ключевые передачи. "Челси" точно не должен стать последним большим клубом в карьере этого футболиста.

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