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Дженоа Шевченко сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Италия
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Имена игроков не называются

Дженоа Шевченко сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

Фото: ФК Дженоа

Новина українською

"Дженоа", главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко, сообщил об очередных случаях коронавируса.

По итогам очередного ПЦР-тестирования на COVID-19, еще двое футболистов первой команды получили положительный результат. Клуб не стал раскрывать имена. Игроки отправились на самоизоляцию, о чем были проинформированы соответствующие органы.

Ранее стало известно о том, что наставник "грифонов" Андрей Шевченко снова подхватил коронавирус.

Напомним, ближайший матч "Дженоа" проведет в 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", который состоится уже завтра, 13 января.

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В статье: Дженоа (Генуя)
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Источник:
ФК Дженоа

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