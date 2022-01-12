Дженоа Шевченко сообщил о двух случаях заражения коронавирусом

"Дженоа", главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко, сообщил об очередных случаях коронавируса.

По итогам очередного ПЦР-тестирования на COVID-19, еще двое футболистов первой команды получили положительный результат. Клуб не стал раскрывать имена. Игроки отправились на самоизоляцию, о чем были проинформированы соответствующие органы.

Ранее стало известно о том, что наставник "грифонов" Андрей Шевченко снова подхватил коронавирус.

Напомним, ближайший матч "Дженоа" проведет в 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", который состоится уже завтра, 13 января.