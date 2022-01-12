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Дженоа Шевченко сообщил о двух случаях заражения коронавирусом
Имена игроков не называются
Фото: ФК Дженоа
"Дженоа", главным тренером которого является украинский специалист Андрей Шевченко, сообщил об очередных случаях коронавируса.
По итогам очередного ПЦР-тестирования на COVID-19, еще двое футболистов первой команды получили положительный результат. Клуб не стал раскрывать имена. Игроки отправились на самоизоляцию, о чем были проинформированы соответствующие органы.
Ранее стало известно о том, что наставник "грифонов" Андрей Шевченко снова подхватил коронавирус.
Напомним, ближайший матч "Дженоа" проведет в 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", который состоится уже завтра, 13 января.
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