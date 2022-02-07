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На Супрягу вообще рассчитывают? Сампдория хочет подписать экс-форварда Юве из-за травмы Габбьядини

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Говорят, что все на мази

На Супрягу вообще рассчитывают? Сампдория хочет подписать экс-форварда Юве из-за травмы Габбьядини

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Sky Sport Italia сообщает, что "Сампдория" подпишет Себастьяна Джовинко в качестве свободного агента, поскольку боссы клуба опасаются, что Маноло Габбьядини действительно получил серьезное повреждение колена. В начале сезона травматичный игрок уже пропустил 3 месяца.

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По информации инсайдеров Джанлуки Ди Марцио и Фабрицио Романо, 35-летний "Атомный Муравей" прилетит в Геную из Канады. С лета Джовинко – свободный агент, он просто поддерживает форму благодаря тренировкам со своим бывшим клубом.

Последняя команда в послужном списке Себастьяна – "Аль-Хиляль". Также ранее Джовинко защищал цвета "Ювентуса", "Эмполи" и "Пармы".

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В статье: Себастьян Джовинко Маноло Габбьядини Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
football-italia.net

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Комментарии (3)
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sokolovskiy-golitsyn (Utrecht)
07.02.2022 в 14:53
Очень серьезно. В Торонто Себа показывал самый фантастический футбол в своей жизни!
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armik (Киев)
07.02.2022 в 13:58
Достаточно одной таблэтки.
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Віктор Бокасса (Betwmount)
07.02.2022 в 13:25
Мабуть що так...
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