На Супрягу вообще рассчитывают? Сампдория хочет подписать экс-форварда Юве из-за травмы Габбьядини

Портал Sky Sport Italia сообщает, что "Сампдория" подпишет Себастьяна Джовинко в качестве свободного агента, поскольку боссы клуба опасаются, что Маноло Габбьядини действительно получил серьезное повреждение колена. В начале сезона травматичный игрок уже пропустил 3 месяца.

По информации инсайдеров Джанлуки Ди Марцио и Фабрицио Романо, 35-летний "Атомный Муравей" прилетит в Геную из Канады. С лета Джовинко – свободный агент, он просто поддерживает форму благодаря тренировкам со своим бывшим клубом.

Последняя команда в послужном списке Себастьяна – "Аль-Хиляль". Также ранее Джовинко защищал цвета "Ювентуса", "Эмполи" и "Пармы".