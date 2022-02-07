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На Супрягу вообще рассчитывают? Сампдория хочет подписать экс-форварда Юве из-за травмы Габбьядини
Говорят, что все на мази
Getty Images / Global Images Ukraine
Портал Sky Sport Italia сообщает, что "Сампдория" подпишет Себастьяна Джовинко в качестве свободного агента, поскольку боссы клуба опасаются, что Маноло Габбьядини действительно получил серьезное повреждение колена. В начале сезона травматичный игрок уже пропустил 3 месяца.
По информации инсайдеров Джанлуки Ди Марцио и Фабрицио Романо, 35-летний "Атомный Муравей" прилетит в Геную из Канады. С лета Джовинко – свободный агент, он просто поддерживает форму благодаря тренировкам со своим бывшим клубом.
Последняя команда в послужном списке Себастьяна – "Аль-Хиляль". Также ранее Джовинко защищал цвета "Ювентуса", "Эмполи" и "Пармы".
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