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Обсуждали трансфер нидерландца. Спортивный директор Баварии провел встречу с Ювентусом

Италия
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Пока ничего конкретного

Обсуждали трансфер нидерландца. Спортивный директор Баварии провел встречу с Ювентусом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В последние несколько недель появляется все больше информации об интересе "Баварии" к Матейсу де Лигту. "Ювентус" готов отпустить защитника, но за серьезную сумму.

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Сегодня спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич побывал в Турине и провел официальную встречу с представителями "старой синьоры". Неизвестно, пришли ли стороны к договоренности, Салихамиджич кратко прокомментировал встречу.

"Увидим, я не могу сказать ничего конкретного касательно сделки по Матейсу де Лигту. Оптимизм? Мы всегда оптимисты", - заявил Хасан.

Отметим, что также за де Лигтом охотится лондонский "Челси".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ювентус (Турин) Хасан Салихамиджич Матейс де Лигт
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