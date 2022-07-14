Про Коваленко забыли? Специя подписала полузащитника Сампдории

Бывший полузащитник "Сампдории" Альбин Экдаль сменил клубную прописку. 32-летний футболист стал игроком итальянской "Специи", сообщает пресс-служба команды.

Хавбек сборной Швеции заключил контракт с "орлятами" до 2024 года. Экдаль перешел на правах свободного агента. Последние четыре сезона он играл в "Сампдории". Его контракт с генуэзским клубом закончился в июле этого года.

В сезоне-2021/22 Экдаль забил 1 гол в 27 матчах за "Сампдорию" во всех турнирах. Ранее он также выступал за "Броммапойкарн", "Ювентус", "Сиену", "Болонью", "Кальяри" и "Гамбург". В его активе 66 матчей за национальную сборную Швеции.

Добавим, что Экдаль выступает на позиции полузащитника, как и украинец "Аталанты" Виктор Коваленко, который должен вернуться в аренду в "Специю".